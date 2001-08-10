Действия правительства России в рыбохозяйственной сфере назвали хаосом

Президент ВАРПЭ Герман Зверев направил в адрес председателя Счетной палаты Алексея Кудрина обращение с просьбой провести открытый анализ методики оценки эффективности госуправления рыбохозяйственной сферы, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на РИА «Восток-Медиа». Данная методика используется федеральными ведомствами для оценки рисков.

«В последние 3-4 месяца действия правительства Российской Федерации в части регулирования рыбохозяйственного комплекса носят все признаки «регуляторного хаоса», о котором говорилось в Стратегии развития Российской Федерации на 2018-2024 годы, подготовленной фондом “Центр стратегических разработок”», - говорится в обращении Германа Зверева.

Эксперты Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров согласны с позицией главы Счетной палаты Российской Федерации, гласящей, что «оценка эффективности реализации государственных программ зачастую проводится ведомствами на основании самостоятельно разработанной методики и является субъективной».

Ситуация в рыбной сфере на самом деле соответствует словам главы Счётной палаты. В связи с этим рыбопромышленники выказывают предложение Алексея Кудрина об использовании экспертного и аналитического потенциала Счетной палаты РФ.

Правительство Российской Федерации выпустило распоряжение о регулярном перераспределении квот добычи водных биоресурсов, которое, в свою очередь, приведет к пересмотру базовых принципов отраслевого законодательства.

Прошедший в этом году IV Съезд работников рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации, выразил консолидированную позицию отраслевого сообщества о недопустимости изменений базовых принципов законодательства о рыболовстве.

Эксперты ВАРПЭ отмечают, что изменений требует не только система оценки, но и само законодательство связанное с рыбопромышленной деятельностью. Так экспертами ассоциации был подготовлен доклад, посвященный проблеме использования транспортных судов для перевозки уловов водных биоресурсов и рыбной продукции из них за пределами российской юрисдикции.

Как уточняется в документе, в настоящее время регулирование деятельности, связанной с перевозкой рыбной продукции из районов промысла в порты, не имеет необходимого эффективного регулирования в законе «О рыболовстве» и подзаконных нормативно-правовых актах.