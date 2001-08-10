Экспорт рыбы из России вырос почти на 20 процентов

За шесть месяцев 2018 года объем экспорта продукции из водных биологических ресурсов с таможенной территории Российской Федерации составил 843,8 тысячи тонн, сообщает РИА «Восток-Медиа». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в денежных показателях на 17 процентов.

Традиционно основная доля в экспорте приходится на мороженую рыбу – 86 %. В то же время растет и экспорт мороженого филе: 55,3 тысячи тонн за шесть месяцев 2018 года против 36 тысяч тонн в 2017 году. Фактически это означает рост эффективности ВЭД рыбопромышленных предприятий.

Конечно наибольший вклад в общий объем экспорта внес мороженый минтай. Одной только этой популярной рыбы за минувшие полгода было вывезено 437,6 тысяч тонн. Однако эксперты отмечают, что в нынешнем году произошло сокращение экспорта мороженого минтая по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 7 %. Экспорт мороженого минтая в 2018 году составил 51,8 % от всего экспорта по категории мороженой рыбы.

Экспортные поставки сельди выросли на 4 %, с 112,5 тысячи тонн в первом полугодии 2017 года до 116,9 в 2018 году. А вот экспорт трески наоборот сократился на 5,4 %. Экспорт лососевых в первом полугодии 2018 года сократился почти в два раза, с 10,4 до 5,7 тысячи тонн.

За первое полугодие 2018 года рост экспорта в натуральном выражении составил 1,5 %, в то время как рост стоимости экспорта составил 17 %. На это обстоятельство оказывает влияние рост мировых цен на филе и, как следствие, значительное увеличение его поставок на экспорт.

Во втором полугодии значительный вклад в стоимостные показатели экспорта может внести экспорт лососевых, активный промысел которых проходит в июле-сентябре. Также есть значительный потенциал по экспорту филе минтая.

Эксперты Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров прогнозируют экспорт продукции из водных биологических ресурсов по итогам 2018 году на уровне 1,6 – 1,7 миллиона тонн при стоимости 4,5 миллиарда долларов.