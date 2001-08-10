ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Сахалинской области

ВТБ и правительство Сахалинской области 12 сентября в рамках Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников и губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

Соглашение направлено на взаимодействие сторон в области реализации экономической, инвестиционной и социальной политик на территории Сахалинской области. В частности, стороны намерены развивать сотрудничество в сферах реализации значимых для экономики области проектов и программ, поддержки инновационного развития промышленного комплекса, технического перевооружения и модернизации предприятий, развития системы кредитования, а также расширения банковской инфраструктуры на территории островного региона.

На церемонии подписания Денис Бортников отметил, что ВТБ нацелен на укрепление сотрудничества с правительством региона в рамках поддержки социально-значимых проектов, развитие регионального сектора экономики области, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе банка.

Олег Кожемяко, губернатор Сахалинской области, прокомментировал: «Сегодня банк ВТБ занимает прочные позиции на территории нашего региона, участвует в финансировании малого и среднего бизнеса, в реализации приоритетных социальных проектов. Подписание соглашения – это следующий шаг в развитии двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, который закладывает его основу на долгие годы вперед».

ВТБ оказывает поддержку экономике Сахалинской области, финансируя предприятия малого и среднего бизнеса в регионе. По итогам семи месяцев 2018 года кредитно-документарный портфель корпоративного бизнеса банка на Сахалине достиг 3,3 млрд рублей. Основную часть портфеля составляют транспорт и инфраструктурное строительство (47%), жилищное и коммерческое строительство и операции с недвижимостью (46%) и услуги (6%).