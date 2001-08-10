Федеральная сетевая компания повысит обеспеченность Сахалина и Приморья электроэнергией

Глава ФСК ЕЭС Андрей Муров, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко на полях Восточного экономического форума подписали двусторонние соглашения о совместных действиях по развитию электросетевой инфраструктуры для стимулирования экономического роста регионов. Для повышения обеспеченности потребителей энергией и поддержания уровня надежности снабжения оба документа предполагают использование объектов распределенной генерации дочерней компании ФСК ЕЭС – «Мобильные ГТЭС», сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ФСК ЕЭС.

Передвижные электростанции и дизель-генераторы компании «Мобильные ГТЭС» будут применяться для электроснабжения населенных пунктов Ногликского района Сахалинской области, Тернейского и Красноармейского районов Приморского края.

Кроме того, ФСК ЕЭС и администрация Приморского края договорились о взаимодействии в сферах цифровизации, промышленного внедрения инноваций, разработки и применения информационно-телекоммуникационных технологий в электроэнергетике.

«Мобильные ГТЭС» обладают наибольшим в России опытом реализации проектов распределенной генерации. Компания владеет 19 газотурбинными электростанциями суммарной мощностью 427,5 МВт. Все оборудование располагается на передвижных платформах, при необходимости установки могут быть перебазированы и оперативно введены в работу на новом месте – оборудование обеспечивает выдачу номинальной мощности уже через семь минут после пуска.

Мобильные электростанции могут эксплуатироваться как в пиковом, так и в базовом режиме. Для повышения надежности электроснабжения потребителей в 2018 году компания «Мобильные ГТЭС» внедрила цифровой комплекс РСДУ-5, объединивший разрозненную информацию от различных автоматизированных систем, подсистем и датчиков. Он позволяет осуществлять непрерывный контроль работы оборудования в дистанционном режиме, что сокращает время реакции на любые технологические отклонения.