Почта России и ВТБ закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере логистики
В рамках Восточного экономического форума - 2018 во Владивостоке Группа ВТБ и ФГУП «Почта России» заключили договор о создании совместного предприятия на паритетных началах. Согласно условиям договора стороны создают Акционерное общество «Национальные Логистические Технологии» с целью реализации проекта по созданию 38 логистических центров по всей стране, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе банка.
Со стороны ВТБ документ подписал президент - председатель правления банка Андрей Костин, со стороны Почты России - генеральный директор Николай Подгузов. На церемонии подписания присутствовал заместитель председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов.
Согласно договору партнеры будут владеть совместным предприятием на паритетной основе. Размер инвестиций каждого участника проекта составит 10,19 млрд рублей в течение трех лет. Финансирование строительства логистических центров в рамках совместного предприятия будет осуществляться путем вкладов в уставный капитал с одновременной эмиссией акций в пользу каждой из сторон.
Андрей Костин отметил, что Группа ВТБ постоянно исследует рынок на предмет новых перспективных проектов. Команда ВТБ обладает обширными знаниями и опытом, успешно применяемыми при реализации самых сложных инвестиционных проектов «с нуля» в различных отраслях экономики. Новая компания, объединив в себе ключевые сильные стороны ее основателей - Группы ВТБ и Почты России, станет одним из сильнейших игроков на логистическом рынке страны и удовлетворит запросы населения в качественном, доступном и быстром сервисе по доставке товаров по всей России.
«В прошлом году Почта России обработала 365 млн почтовых отправлений с товарными вложениями, что почти на 23% больше, чем в 2016 году. По прогнозам, в текущем году объемы отправлений вырастут еще примерно на 25%. За счет роста электронной коммерции мы планируем за 5 лет в 2 раза повысить доходы посылочного бизнеса - с текущих 61 млрд руб. до 122 млрд руб. в 2023 году. Для сохранения и развития рыночных позиций Почте России требуется создание цифровой логистической экосистемы, включающей современные сортировочные центры, склады для обработки заказов, современные информационные решения», - отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.
Инфраструктура создаётся для обслуживания потребностей как российских, так и зарубежных участников рынка дистанционной торговли. Ключевым элементом нового логистического предприятия станет трехуровневая система из 38 логистических центров общей площадью более 400 тыс. м². Запуск данных центров позволит обеспечить доставку товаров населению на следующий день после заказа товара онлайн во всех крупных городах страны и через день в областных центрах.
- Первый уровень терминалов состоит из 7 логистических хабов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Хабаровске, которые расположены в аэропортах или непосредственной близости от них. Хабы будут обеспечены высокой степенью автоматизации процессов и возможностью производить как импортно-экспортные операции по отправке посылок, так и отправку товаров по заказам клиентов через российские онлайн-магазины со специально выделенных складских зон.
- Второй уровень терминалов (10 центров) расположится в городах с населением более 1 млн человек и будет обладать автоматизированной сортировкой посылок и складскими зонами для хранения и обработки заказов.
- Третий уровень терминалов (21 центр) обеспечит сервис по доставке онлайн-заказов в городах и областях с населением более 500 тыс. человек.
Комментарии - 0
Другие
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
- 09:33 Сегодня Юные островные футболисты примут участие в финале международного фестиваля
09:54 Сегодня Федеральная сетевая компания повысит обеспеченность Сахалина и Приморья электроэнергией
- 10:04 Сегодня На острове Шикотан построят туристский комплекс
10:17 Сегодня Сахалинский павильон во Владивостоке посетили 2670 гостей
13:53 6 Сентября В Сахалинской области восстановлено движение автомобильного транспорта
13:42 7 Сентября В Южно-Сахалинске приступают к благоустройству четырех скверов
17:47 7 Сентября В сахалинских медучреждениях обновили автопарк санитарных машин
- 18:12 7 Сентября Экспорт рыбы из России вырос почти на 20 процентов
12:03 24 Августа В Сахалинской области продолжает расти производство сельхозпродукции и добыча угля
14:56 28 Августа В Невельском районе торжественно открыли новый тепличный комплекс
14:32 23 Августа На Сахалин прибыли члены жюри кинофестиваля «Край света»
13:50 29 Августа В Холмске до конца года в арендные квартиры заселятся 80 семей
Выбор редакции
- 17:21 Сегодня В Сахалинской области с начала года освоили выпуск более 60 новых видов продукции
- 17:09 Сегодня На юге Сахалина для туристов и спортсменов построят жилой городок с гостиницей
- 16:40 Сегодня Свыше 400 человек уже проголосовали за лучшую работу городского конкурса граффити
- 13:53 Сегодня Опыт Сахалинской области в вопросах демографии будет применять в других регионах
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?