В ТОР «Курилы» планируют построить новый завод по переработке рыбы

В ТОР «Курилы» включены дополнительные земельные участки. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе Минвостокразвития

«Если инвестор готов реализовать свой инвестиционный проект на Дальнем Востоке, мы готовы ему помогать. Для этого существуют разные меры поддержки – от преференциальных режимов до индивидуального сопровождения каждого проекта», - отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов

Предполагается, что на новых участках в городе Северо-Курильске будет построен завод по переработке рыбы и кальмара ежегодным объемом не менее 100 тыс. тонн. Завод будет выпускать потрошеную рыбу, филе, тушку и щупальца кальмара, кормовую рыбную муку. Запуск нового проекта обеспечит создание дополнительно не менее 50 рабочих мест. Планируемый срок реализации инвестиционного проекта: с 2018 по 2020 год.