"Сахалинэнерго" изменило порядок приема заявок на технологическое присоединение от юридических лиц
"Сахалинэнерго" изменило порядок приема заявок на технологическое присоединение от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В целях улучшения качества обслуживания потребителей организован раздельный прием юридических и физических лиц. Об этом ТИА "Острова" сообщили в компании.
С 24 сентября 2018 года прием юридических лиц будет проводиться в кабинете № 118 офиса Сахалинэнерго (Коммунистический пр., 43, центральный вход) по предварительной записи по телефону 8 (4242) 78-23-49. Прием будет вестись с понедельника по четверг с 10.00 до 12.00. Специалисты Сахалинэнерго также окажут потребителям помощь в оформлении заявки на технологическое присоединение через онлайн-сервисы.
Еще один способ подачи заявки, подготовки пакета документов и отслеживания прохождения процедуры технологического присоединения - сервис «Личный кабинет» на сайте Сахалинэнерго www.sakh.rao-esv.ru или личное обращение в отделения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
Физических лиц изменения не коснутся. После регистрации на сайте компании они могут направить заявление и копии всех необходимых документов в электронном виде без посещения пункта приема заявок. В центре обслуживания клиентов, расположенном в г. Южно-Сахалинске по адресу Коммунистический пр., 43 (вход со стороны кинотеатра «Октябрь»), можно подать документы лично, а также получить подробную консультацию по интересующим вопросам. Часы работы центра: понедельник – четверг, с 10:00 до 12:00. Телефоны для справок: (4242) 78-23-67, 78-22-95, 78-22-08 (с 15:00 до 17:00).
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