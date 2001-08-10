На заводе в Холмском районе закладывают икринки лосося
На лососёвом рыборазводном заводе, расположенном на реке Сова, продолжаются работы по закладке икры кеты в инкубаторы. Первый выпуск молоди кеты состоялся ещё в 2011 году, а спустя 4 года, в 2015 году, начался возврат подросших особей на место своего рождения. С того времени завод имеет дело с кетой, в большей степени выращенной своими руками сообщили ТИА «Острова» в холмской администрации.
По планам, в этом сезоне в инкубаторы на созревание должно уйти 15 млн. икринок. В день работники завода закладывают около 1 млн. штук икры.
Технология закладки основана на том, что рабочий смешивает биоматериалы, взятые у самок и самцов, выдерживает их в течение 5 минут, затем уже оплодотворённая икра промывается и закладывается в специальные контейнеры, в которых она будет доставлена в инкубаторный цех.
Через несколько месяцев, после созревания икры, её выложат на выклёвывание. А появившихся мальков ещё некоторое время станут докармливать до оптимального для выживания веса: от 800 мг – до 1 г. И только после этого молодь будет готова к жизни в естественных условиях. А спустя 3-4 года она вернётся сюда, чтобы произвести на свет новое потомство.
Работа рыборазводных заводов очень важна. В её основе лежит забота о восстановлении активно изымаемых из природы биоресурсов, а также обеспечение продовольственной безопасности Сахалинской области.
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