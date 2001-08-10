Пассажирским авиаперевозкам на Дальний Восток нужен особый статус господдержки
Вопросы развития межрегиональных и местных авиаперевозок на Дальнем Востоке, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях обсудили участники круглого стола, прошедшего в Совете Федерации.
На «круглом столе» поднимались вопросы совершенствования регионального и федерального законодательства в сфере авиаперевозок, установления так называемых «плоских тарифов», то есть доступных тарифов с фиксированной ценой, действующей в течение года без сезонных колебаний, а также оттока населения из регионов Дальнего Востока и Крайнего Севера.
В работе «круглого стола» приняли участие спикер островного парламента Андрей Хапочкин, председатель постоянного комитета по экономической политике Анатолий Кочнев, к обсуждению проблем островитян подключились сенаторы Дмитрий Мезенцев и Юрий Архаров, представляющие Сахалинскую область в верхней палате российского парламента.
В своем выступлении председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев особо подчеркнул, что за развитие межрегиональных и местных авиаперевозок в северных регионах России несут ответственность все уровни государственной власти.
Спикер островного парламента Андрей Хапочкин обратил внимание присутствующих на значительное снижение в 2018 году объемов финансирования программы субсидирования авиабилетов между городами Дальнего Востока и европейской частью России, которая сократились более чем на 40%.
- Цена на авиабилеты и дефицит авиабилетов по специальным тарифам на дальневосточные направления не позволяют россиянам со средним уровнем дохода воспользоваться воздушными перевозками в Сахалинскую область, а жителей Сахалинской области практически делают заложниками своих островов, - подчеркнул Андрей Хапочкин.
Также спикер островного парламента в своем выступлении затронул вопрос, связанный с предстоящим уходом с сахалинского направления авиакомпании «Аэрофлот»:
- Ожидающиеся изменения вызывают справедливую обеспокоенность у населения Сахалинской области не только уровнем комфорта и качеством, предоставляемых услуг авиакомпанией "Россия", но и перспективой серьезного роста стоимости авиабилетов и возможном отказе от "плоских тарифов". Что соответственно приводит к множеству негативных отзывов в социальных сетях, и провоцирует волну социального напряжения среди местного населения. Также, вызывает недоумение неравные условия в организации авиаперевозок в регионах ДФО. Так, по имеющейся информации, авиакомпания "Аэрофлот" наряду с перелетами авиакомпании "Россия" продолжит совершать ежедневные рейсы в город Петропавловск-Камчатский, а также частично сохранит рейсы в город Хабаровск и город Владивосток, - отметил спикер островного парламента. По его мнению, возврат старейшей авиакомпании, обслуживающей перелеты в Южно-Сахалинск без перерывов начиная с 50-х годов прошлого века, просто необходим.
Такого же мнения придерживается и сенатор Юрий Архаров:
- За долгие годы сахалинцы привыкли к «Аэрофлоту» и не существует сегодня никаких серьезных экономических препятствий для ухода этой компании с линии Москва – Южно-Сахалинск, тем более, что мы не оставляем «Аэрофлот» без поддержки. - уверен сенатор
По словам председателя комитета по экономполитике областной Думы Анатолия Кочнева на «круглом столе» состоялся откровенный разговор, затрагивающий многочисленные транспортные проблемы жителей дальневосточных территорий:
- В частности мы предложили использовать в условиях Курильских островов зарекомендовавшие себя на практике воздушные суда типа DHC-6-400, которые имеет небольшую дистанцию разбега и пробега и имеет допуск к полетам над обширным водным пространством и надеюсь, что наше мнение будет в конечном итоге учтено, - считает Анатолий Кочнев
Кроме того, многочисленные предложения Сахалинской областной Думы были внесены в итоговые рекомендации в адрес Правительства России. Среди них предложения по объемам бюджетных ассигнований для предоставления субсидий организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по маршрутам в ДФО, включение в перечень субсидируемых внутрисубъектовых маршрутов, включение в перечень социально значимых наиболее востребованных населением маршрутов, обновление авиапарка воздушных судов, работающих в экстремальных условиях Севера и другие.
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