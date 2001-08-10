На Сахалине стартовала конференция «Нефть и газ»
Сегодня в Южно-Сахалинске открылась ежегодная международная конференция «Нефть и газ Сахалина-2018». В ее работе принимают участие сотрудники и эксперты ряда компаний из России, Японии, США, КНДР и других стран, а также представители федеральных министерств, Государственной Думы, правительства области, ученые и общественники. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации областного центра.
С открытием конференции ее участников поздравил мэр Южно-Сахалинска. Перед началом пленарного заседания, посвященного российской энергетической стратегии в условиях глобального рынка, он вместе с губернатором области посетил тематическую выставку. Здесь крупнейшие компании, работающие в нефтегазовой отрасли, представили свои достижения. Градоначальник отметил: Южно-Сахалинск гордится тем, что уже более десяти лет становится местом проведения конференции «Нефть и газ Сахалина».
- Безусловно, для нашего города велика роль компаний, работающих в данной отрасли. Значительная доля их налогов поступает, в том числе, и в муниципальный бюджет. Эти средства идут на строительство жилья, объектов социальной инфраструктуры, благоустройство. Более того, администрация города имеет крепкие дружественные связи с нефтегазовыми компаниями, работающими на сахалинском шельфе. Они активно участвуют в городских благотворительных и социальных проектах. Безусловно, мы будем развивать это сотрудничество и дальше, - подчеркнул он.
В программе конференции - выступления экспертов, доклады, презентации, пресс-конференции и другие мероприятия. Завершится «Нефть и газ Сахалина-2018» в четверг, 27 сентября.
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