«Сахалин Энерджи» отметили в ООН

«Сахалин Энерджи» признали как компанию Global Compact LEAD – за проявление постоянной приверженности Глобальному договору Организации Объединенных Наций (UN Global Compact/ГД ООН) и его десяти принципам ответственного бизнеса. Об этом ТИА "Острова" поведали в компании.

Как объявлено в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке во время Всемирного саммита лидеров Глобального договора ООН - 2018, «Сахалин Энерджи» признана одним из самых активных участников этой крупнейшей в мире инициативы по корпоративному устойчивому развитию. «Сахалин Энерджи» является единственной российской компанией, входящей в Global Compact LEAD. Всего 34 компании были признаны участниками LEAD.

ГИД и исполнительный директор Глобального договора ООН Лиз Кинго отметила, что «компании LEAD демонстрируют самый высокий уровень взаимодействия с Глобальным договором ООН. Достижение Целей устойчивого развития ООН и создание того мира, который мы хотим создать, не произойдет без решительных действий со стороны ответственного бизнес-сообщества. Нам нужны компании разных масштабов – как те, которые были признаны сегодня LEAD – для повышения эффективности деятельности, независимо от того, на каком этапе устойчивого развития они находятся в настоящий момент».

Главный исполнительный директор «Сахалин Энерджи» Роман Дашков отметил, что с самого начала своей деятельности компания решает производственные задачи с учетом их экологического воздействия и социального влияния на сотрудников и местные сообщества. «Мы разделяем убеждение, что деловая практика, опирающаяся на принципы Глобального договора, содействует устойчивости, справедливости глобального рынка, формированию процветающих обществ. Активная вовлеченность в ГД ООН говорит об устойчивости самого бизнеса и дает компании дополнительные возможности для продвижения ответственных деловых практик, разработки современных стандартов в области КСО, обеспечения эффективности многочисленных социальных программ, которые мы реализуем на территории присутствия, и что сегодня особенно важно – для достижения Целей в области устойчивого развития ООН, в отношении которых компания приняла публичное обязательство», – подчеркнул Роман Дашков.

Чтобы получить признание LEAD, компании должны:

1. Участвовать по крайней мере в двух Платформах действий Глобального договора с тем, чтобы продемонстрировать вовлечённость компании в Глобальный договор ООН и приверженность определению и развитию практик лидерства в соответствии с десятью принципами ГД ООН и Глобальными Целями.

2. Представить или взять на себя обязательство представить расширенное Сообщение о достигнутом прогрессе (Communication on Progress) — годовой отчёт о деятельности компании в области устойчивого развития, в котором подробно описывается прогресс в реализации десяти принципов ГД ООН — в течение того же календарного года.

В этом году «Сахалин Энерджи» продемонстрировала свою приверженность Глобальному договору ООН, участвуя в Платформах действий «Отчетность в отношении ЦУР» и «Ответственность в области глобальной цепочки поставок».

«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи») - оператор проекта «Сахалин-2», одного из крупнейших в мире комплексных нефтегазовых проектов, в рамках которого построена масштабная нефтегазовая инфраструктура по добыче, транспортировке и переработке углеводородов. Компания поставляет на рынок нефть и сжиженный природный газ.

Инфраструктура проекта включает три морские ледостойкие платформы, транссахалинскую трубопроводную систему, в состав которой входят 300 км морских трубопроводов, а также наземные газопровод и нефтепровод, каждый протяженностью 800 км, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти, а также первый в России завод по производству сжиженного природного газа, который производит более 4 процентов мирового объема СПГ.

Основными покупателями нефти и СПГ являются энергетические компании Японии, Южной Кореи и Китая.

Акционеры компании – ПАО «Газпром» (50% + 1 акция), англо-голландский концерн Shell (27,5% - 1 акция), японские группы компаний Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).