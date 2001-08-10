Сахалинцы больше всех тратят в зарубежных поездках

Сбербанк проанализировал расходы россиян по картам за границей в течение трех летних месяцев. За этот период граждане страны потратили на зарубежные поездки 141,23 млрд руб. (без учета авиабилетов). Из них 34,7 млрд руб. пришлось на снятие наличных. Из безналичных расходов (106,5 млрд руб.) почти половина ушли на проживание. Самый крупный чек за гостиницу составил 8,1 млн руб. и был оплачен в Индонезии, на острове Мойо, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

Оставшаяся сумма потрачена главным образом в магазинах одежды (14,3 %), супермаркетах (6,2 %) и ресторанах (5,8 %). Максимальная покупка с использованием карты Сбербанка на 7,3 млн руб. была сделана в торговом центре на Гавайях (США). Самый дорогой ужин, оплаченный клиентом Сбербанка, состоялся этим летом во Франции. Счет составил 3,1 млн руб.

Самым активным путешественником, использовавшим карту Сбербанка, стала 28-летняя жительница Якутии. Летом девушка расплачивалась картой в 26 странах. В Хабаровске нашлись жители, которые успели «отметиться» в 18-ти государствах.

Наиболее дорогие поездки в расчете на человека совершают жители Сахалинской области (их средние расходы за границей этим летом составили 51,4 тыс. рублей), Приморского края (50,8 тыс. рублей), Камчатского края (50,3 тыс. рублей), г. Москвы (45 тыс. рублей), Республики Дагестан (44 тыс. рублей). Жители Хабаровского края оказались на 7-м месте рейтинга с показателем 42,9 тыс. рублей. Магаданская область замкнула топ-10 регионов России с показателем 39,9 тыс. рублей).

Больше всего средств клиенты Сбербанка потратили в Италии (8,55 млрд руб.) и Турции (8,4 млрд руб.). На третьем месте — Испания с показателем 6,75 млрд руб.

Самые высокие средние расходы — у туристов во Французской Полинезии. Сверх расходов на перелет и гостиницы каждый оставил здесь в среднем 168 тыс. руб. Самый низкий «средний» чек — в Гондурасе. Он составляет 4970 руб. Любопытно, что прошедшим летом это государство посетили 32 клиента Сбербанка — достаточно много для этого необычного маршрута.

Структура трат в зарубежных странах различается. Так, в Италии и Турции туристы расходуют значительное количество средств на покупку одежды и обуви. 52,3 % и 38,8 % от совокупных трат соответственно. В Финляндии и Эстонии покупают продукты (41,2 % и 31,1 % от расходов в стране соответственно). Южная Корея, Израиль и Германия — основные направления для лечения за рубежом (43,5 %, 28,2 %, 15 % от общих трат). В Монако 28,8 % от всех расходов туристы оставляют в казино. Это больше, чем в какой-либо другой стране. Именно здесь этим летом зарегистрирован самый крупный платеж по карте. 39-летний житель Санкт-Петербурга за один вечер потратил в казино Монте-Карло 33,3 млн руб. В Монако же отмечен и самый большой чек в фастфуде. Посетитель из Москвы «перекусил» тут на 895 тыс. руб.