Коммунальщики напоминают предприятиям, что надо заплатить по долгам

«Сахалинская коммунальная компания» напоминает потребителям - юридическим лицам о необходимости завершения работ по промывке и опрессовке внутренних систем теплоснабжения и наружных сетей до границ эксплуатационной ответственности для получения акта готовности к отопительному сезону. Кроме того, потребители-юридические лица, имеющие задолженность перед АО «СКК», должны ее погасить до начала отопительного сезона, сообщили ТИА «Острова» в организации.

Выполнение указанных требований регламентируют Правила оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные Приказом 103 Министерства энергетики России.

Невыполнение повлечет применение предусмотренных договором санкций вплоть до ограничения подачи тепловой энергии, а также инициирование процедуры расторжения договора теплоснабжения.