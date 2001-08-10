Тихоокеанское
информационное агентство
27 Сентября 2018
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08:50, Сегодня | Новости экономики Сахалина и Курил

Всё больше потребителей электричества выбирают электронные квитанции

По состоянию на сентябрь 2018 года почти 6 тысяч клиентов Сахалинэнерго (физические лица) пользуются услугой по доставке электронных квитанций взамен бумажных.

Доставка счета за потребленную электроэнергию осуществляется по электронной почте. Это удобно и выгодно как для потребителей, так и для Сахалинэнерго, поскольку данный способ имеет ряд преимуществ перед бумажным эквивалентом: рассылка осуществляется оперативно; документ доступен только для владельца; квитанция не теряется; значительно экономится бумага и трудозатраты.

Энергетики предлагают сахалинцам активнее пользоваться услугой по доставке электронных квитанций. Для подачи заявления на ее подключение необходимо на сайте Энергосбыта заполнить соответствующую форму.

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