Всё больше потребителей электричества выбирают электронные квитанции

По состоянию на сентябрь 2018 года почти 6 тысяч клиентов Сахалинэнерго (физические лица) пользуются услугой по доставке электронных квитанций взамен бумажных.

Доставка счета за потребленную электроэнергию осуществляется по электронной почте. Это удобно и выгодно как для потребителей, так и для Сахалинэнерго, поскольку данный способ имеет ряд преимуществ перед бумажным эквивалентом: рассылка осуществляется оперативно; документ доступен только для владельца; квитанция не теряется; значительно экономится бумага и трудозатраты.

Энергетики предлагают сахалинцам активнее пользоваться услугой по доставке электронных квитанций. Для подачи заявления на ее подключение необходимо на сайте Энергосбыта заполнить соответствующую форму.