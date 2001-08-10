Глава Минвостокразвития посетил социальные объекты Южно-Сахалинска

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов побывал на социальных объектах Южно-Сахалинска, которые строятся на средства "Единой субсидии". В первую очередь министр РФ по развитию Дальнего Востока оценил ход строительства школы в селе Дальнее. Учеников новое учреждение примет в 2020 году, школа рассчитана на 550 мест, сообщили ТИА "Острова" в министерстве по развитию Дальнего Востока.



Также Александр Козлов посетил три школы Южно-Сахалинска, где строятся дополнительные корпуса (школа N 26 и N 1, гимназия N 3) и спортивный комплекс СТК "Горный воздух". На деньги "Единой субсидии" там планируется реконструкция и строительство сопутствующей инфраструктуры комплекса, строительство горнолыжных трасс горы "Большевик", горы "Красная" трассы "Спортивная", канатных дорог, экстрим арены.



Всего на Сахалине (вместе с Курильскими островами) запланирована реализация 96 социальных мероприятий. По 89-ти работы начались уже в этом году (учитывая заключение контрактов). Общая сумма, выделяемая Сахалину на три года, составит чуть больше 25 миллиардов рублей.

"Деньги доведены, контракты заключаются. И наша задача сейчас, чтобы каждый регион действовал в рамках процедур. Чтобы не было сдвижек по срокам, чтобы не было срывов по подрядам. Мониторить каждое действие и, в случае возникновения проблем, оперативно подключаться и решать", - сказал Александр Козлов.

По всему Дальнему Востоку запланировано 193 социальных мероприятия на средства "Единой субсидии". Будут построены: 26 школ и детских садов, 21 больница, 7 центров культуры, 28 спортивных объекта. Кроме того, учреждения среднего специального образования будут обеспечены оборудованием по стандартам World Skills, проведен капитальный ремонт ряда социальных учреждений, модернизирована инженерная инфраструктура, проведены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.



"Единая субсидия" на реализацию всех мероприятий рассчитана на три года. Всего будет использовано 53,7 миллиардов рублей.

В 2018 году начали реализацию по 163 социальным мероприятиям на общую сумму 22,2 миллиарда рублей.