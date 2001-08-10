Дальний Восток получит новые средства на авиаперевозки

Правительство поддержало дополнительное субсидирование пассажирских авиаперевозок на Дальний Восток и с Дальнего Востока в европейскую часть страны. Об этом ТИА "Острова" сообщили в минвостокразвития.

Сегодня за заседании кабинета министров был представлен проект распоряжения правительства России о допфинансировании авиаперевозок для Дальнего Востока. На 2018 год предлагается выделить дополнительно средства в размере 400 млн рублей для предоставления субсидий организациям воздушного транспорта на обеспечение доступности авиаперевозок с Дальнего Востока и в обратном направлении и осуществление региональных авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе. Средства будут выделены из резервного фонда правительства России. Предполагается, что 300 млн рублей будут использованы для осуществления региональных воздушных перевозок. А еще 100 млн рублей пойдут на осуществление авиаперевозок между Дальним Востоком и европейской частью страны. Финансирование для увеличения объема воздушных перевозок пассажиров будет направлено для поддержки тех дальневосточных регионов, в которых транспортное сообщение с другими субъектами Российской Федерации иными видами транспорта является затруднительным.

Льготные билеты могут приобрести российские граждане в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка - инвалида, и инвалиды с детства II или III группы. Как пояснили в Минвостокразвития, по предложению регионов министерство выступило с инициативой расширить льготную категорию на многодетных родителей (их на Дальнем Востоке 125 тысяч), чтобы многодетные родители, тоже могли пользоваться льготными авиабилетами.

Благодаря принятым мерам субсидированными авиаперелетами могут воспользоваться до 60 тыс. человек: до 45 тыс. пассажиров на авиаперелетах внутри Дальнего Востока и не менее 15 тыс. пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении.

«Для Дальнего Востока обеспечение транспортной доступности является краеугольным камнем. Для многих территорий округа авиаперелеты являются единственным возможным сообщением. От решения этой задачи напрямую зависит качество жизни. Сейчас этот вопрос шаг за шагом последовательно прорабатывается», – заявил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Также глава Минвостокразвития России отметил, что совместно с Минтрансом России принято решение по созданию межведомственной рабочей группы, в которую войдут представители дальневосточных регионов, авиакомпаний, компаний, поставляющих топливо, ответственных за аэропортовую сеть. «Наша задача сегодня - как раз в момент формирования нового бюджета на ближайшую трехлетку и формирования летнего расписания, в которое обычно возникает пик нагрузок, - успеть принять решения, которые нивелируют все проблемы и риски», – подчеркнул Министр.

В программе субсидирования воздушных перевозок с Дальнего Востока в центральную часть страны и обратно в начале года были задействованы 7 авиакомпаний: «Аэрофлот-российские авиалинии», «Алроса», «Норд Стар», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр» и «Якутия». К авиакомпаниям, которые участвуют в программе перевозки пассажиров на Дальний Восток, в июле присоединилась и авиакомпания «Северный ветер». Она будет выполнять рейсы из Москвы в Хабаровск, Благовещенск и Магадан.

Напомним, программа субсидирования реализовывалась в соответствии с Постановлением Правительства России от 2 марта 2018 года. На субсидирование пассажирских перевозок на Дальний Восток, в Симферополь и из Калининграда в 2018 году из федерального бюджета было заложено 3,8 млрд рублей, из них 2,9 млрд рублей – для Дальнего Востока, включая перераспределенные средства в размере 481 млн рублей. По данным Росавиации, благодаря этому более 424,8 тысяч пассажиров могли воспользоваться льготными билетами по 57 направлениям по программе субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток, включая перелеты в переделах Дальневосточного федерального округа и перевозку детей во Всероссийский детский центр «Океан».

15 августа председатель правительства России Д.А.Медведев поручил выделить из резервного фонда 400 млн рублей и в рамках корректировки бюджета предусмотреть еще 300 млн.

Отметим, что помимо программы субсидируемых тарифов, авиакомпания Аэрофлот продолжает продажу авиабилетов в рамках собственной программы «плоских тарифов». С 2018 года «плоские тарифы» для дальневосточников ввела и авиакомпания «Россия». Билет по фиксированному – «плоскому» тарифу в экономический класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. По данному тарифу можно приобрести билет в экономический класс обслуживания по фиксированной цене. В настоящее время в программу «плоских тарифов» ПАО «Аэрофлот» включены 5 городов Дальневосточного федерального округа (г. Петропавловск-Камчатский, г. Хабаровск, г. Владивосток, г. Магадан, г. Южно-Сахалинск). С 2018 года программа «плоских тарифов» действует и на рейсах авиакомпании «Россия» между Москвой и городами Дальнего Востока. Начиная с зимнего сезона 2018-2019 гг. ПАО «Аэрофлот» силами дочерней авиакомпании «Россия» увеличит количество билетов по «плоским» тарифам» в среднем на 12%. Это решение принято с целью повысить мобильность населения РФ и одобрено Советом директоров Аэрофлота на заседании 28 августа 2018 года. В 2018 году силами группы компаний Аэрофлот планируется с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении более 900 тысяч человек.