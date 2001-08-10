На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 готовятся к перешивке железнодорожных путей

На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 в рамках инвестиционной программы проведена реконструкция автомобильных весов и установлена АЗС контейнерного типа для внутреннего использования. Часть работ осуществлена в связи с предстоящими на Сахалине мероприятиями по перешивке железнодорожных путей, сообщили ТИА "Острова" в "Сахалинэнерго".

Доставка угля, который является резервным топливом для Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, происходит по железной дорогой. В период работы на Сахалине по переводу рельсовой колеи шириной 1067 мм на общесетевую колею 1520 мм завоз топлива железнодорожным транспортом будет затруднен, поэтому энергетики намерены задействовать в схеме поставки угля автомобильный транспорт.

С целью организации строгой системы учета и контроля на станции был реализован проект по реконструкции автомобильных весов. Выполненные мероприятия позволят не только улучшить учет поступающих сыпучих грузов, но и значительно расширят диапазон перевозящей их автотехники.

На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 введена в эксплуатацию современная АЗС для заправки автотракторной техники дизельным топливом, которая повысила и организацию его учета, и уровень пожарной безопасности.