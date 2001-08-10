Изменить правила рыболовства на Дальнем Востоке предлагает депутат Госдумы

В последнее время от дальневосточников все чаще стали поступать жалобы на изменившиеся условия лова рыбы, которые существенно затруднили ее добычу. В связи с этим депутатом Государственной думы Борисом Гладких 14 августа был направлен запрос в Министерство сельского хозяйства РФ с предложением внести изменения в правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Минсельхоз РФ высказал содействие в решении данного вопроса, а также готовность в проработке изменений в действующее законодательство, сообщил ТИА "Острова" пресс-секретарь депутата.

Новые условия лова были введены после того, как в прошлом году рыба в достаточном количестве не дошла до рыбозаводов и нерестилищ. В связи с этим был принят ряд мер. В частности, установлены суточные нормы добычи. Такая мера должная помочь бороться с подменой любительской рыбалки промышленным ловом. Кроме того, в Правила рыболовства внесены дополнительные виды запретных орудий и способов добычи (вылова) тихоокеанских лососей. Промысел плавными сетями — только в русле Амура, на всех других речках края на сети запрет, ловить можно только удочками, спиннингами, закидушками и так далее.

В итоге, новые правила рыболовства не только помогли сохранить больше рыбы для дальнейшего размножения, но и существенно затруднили добычу. Например, в районе имени П. Осипенко и сети запретили вообще, что поставило рыбалку в тупик и вызвало возмущение местных жителей. В Комсомольском и Ульчском районах прежде сплавляли 120-метровые сетки, и нынешние по 30 метров, неудобны. При сильном течение они остаются пустыми. Проблема, в том числе, поднималась и в Охотском районе. В итоге, к депутату поступило обращение от председателя Собрания депутатов Охотского муниципального Натальи Фоминой по данной проблеме.

Для решения ситуации парламентарий направил запрос в Министерство сельского хозяйства РФ, с предложением внести изменения в правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Минсельхоз РФ высказал содействие в решении данного вопроса в ответ на запрос депутата, а также готовность в проработке изменений в действующее законодательство.

- Принимая во внимание необходимость учитывать интересы местного населения, Минсельхоз России направил мои предложения на рассмотрение в научно-исследовательские институты. В случае одобрения НИИ представленных предложений и представления соответствующих биологических рекомендаций, Минсельхозом будет подготовлен соответствующий проект приказа с изменениями в Правила рыболовства в указанной части. буду держать решение этого вопроса на контроле, - сообщил Борис Гладких, депутат Государственной думы РФ от Хабаровского края.

Отметим, исходя из ответа Министерства сельского хозяйства РФ, перед внесением принятых изменений, данный вопрос не прорабатывался региональным органом исполнительной власти.

Напомним, в начале июня вышел Приказ Министерства сельского хозяйства РФ «О внесении изменений в правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна…». Изменения были подготовлены в соответствии с предложениями, выработанными и одобренными на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета 9-10 ноября 2017 года в Южно-Сахалинске.

Предпосылкой к проведению этого совещания в Южно-Сахалинске стали итоги Парламентских слушаний, которые организовал комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям под руководством председателя Николая Николаева. Тема парламентских слушаний: «О направлениях осуществления государственной политики в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов».

В данные правила рыболовства, считает депутат Госдумы, было внесено немало полезных изменений, в том числе и от Хабаровского края, которые были учтены. Среди таких изменений, применение одного орудия ловли для промышленников, изменение параметров залесок, увеличение пропускных дней, суточные нормы добычи и другие изменения.

Запрет на использование сетей, как отметил парламентарий, предложило научное сообщество уже после обсуждения данного вопроса в Государственной думе.