«Опора России» поддерживает рыбаков в проблеме квот

Позицию рыбацких объединений по вопросу незыблемости одного из базовых отраслевых принципов – действующей системы распределения квот на добычу водных биоресурсов поддержали в приморском региональном отделении «Опоры России». Об этом сообщает ТИА «Острова» со ссылкоё на РИА «Восток-Медиа».

Как известно, в настоящее время в правительстве подготовлено решение о том, что половину долей квот на добычу краба распределять не по «историческому принципу», а в ходе аукционов. По мнению сторонников этой идеи, это привлечёт дополнительные средства в бюджет и улучшит конкурентную среду.

Однако большинство участников рынка, а также отраслевые общественные организации с этим не согласны. Они считают, что даже частичный возврат к аукционам приведет к оттоку из отрасли денег, которые предприятия в настоящее время тратят на инвестиции, в том числе посторойку новых судов и рыбоперерабатывающих предприятий. Именно высокодоходный крабовый бизнес является источником таких ресурсов.

По мнению руководителей рыбохозяйственных ассоциаций, таких, как «Ассоциация добытчиков минтая», «Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока», «Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья», такое нововведение приведёт к полному или частичному прекращению деятельности более 90 предприятий, остановке промысловой деятельности для 130 среднетоннажных судов, потере более 6000 рабочих мест. Социально-экономические последствия для прибрежных субъектов Российской Федерации будут означать рост безработицы и социальной напряжённости, снижение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, снижение инвестиционной активности.

«Такое нововведение ударит в первую очередь по относительно некрупным компаниям. Известно, что на аукционах планируется реализация крупных лотов в объёме 1000 тонн, что исключает возможность участия в аукционах предприятий среднего бизнеса. Таким образом, мы не можем признать всё это правильным», - считает руководитель приморского регионального отделения всероссийской общественной организации салого и среднего бизнеса «Опора России» Виталий Гуменюк.