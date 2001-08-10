Камчатская торгово-промышленная палата поддерживает сохранение базовых принципов распределения биоресурсов

Союз «ТПП Камчатского края» накануне рассмотрел и поддержал обращение руководителей трех приморских рыбохозяйственных отраслевых ассоциаций, направленное на сохранение базового принципа распределения квот на добычу водных биоресурсов. Из региона письмо с просьбой поддержать дальневосточных рыбаков ушло в Москву.

Как сообщает РИА «Восток-Медиа», по словам руководителя Торгово-промышленной палаты Камчатского края Евгения Кабанова, в организацию поступило письмо, подписанное президентом «Ассоциации добытчиков минтая» Германом Зверевым, президентом «Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока» Александром Дупляковым и президентом Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгием Мартыновым, с просьбой поддержать позицию рыбаков о необходимости сохранения «исторического принципа» распределения квот на добычу водных биоресурсов.

В письме, в частотности, отмечается, что в настоящее время в рыбной отрасли отмечается положительная динамика инвестиционной активности рыбодобывающих предприятий в рамках механизма «инвестиционных квот», выразившейся в размещении заказов на строительство порядка 30 судов рыбопромыслового флота на российских судостроительных заводах и более 10 береговых заводов по переработке уловов водных биоресурсов. Однако развитие рыбохозяйственной отрасли и судостроения зависит от сохранения базового принципа законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов - «исторического принципа» распределения квот на добычу водных биоресурсов.

В разрез с поручением президента России Владимира Путина Федеральная антимонопольная служба разработала «дорожную карту» по развитию конкуренции на 2018 – 2020 годы в отраслях экономики России, которую правительство утвердило 16 августа 2018 года. Этот документ предлагает распределить половину объема квот добычи краба, ранее распределявшегося по «историческому принципу», путем проведения аукциона в электронной форме.

При этом на аукционе планируется реализация крупных лотов в объёме 1000 тонн, что исключает возможность участия в аукционах предприятий среднего бизнеса. Такой подход Росрыболовства идёт вразрез с заявленной целью аукционов - «снижение уровня концентрации крупных групп лиц и создание эффективной конкурентной среды» - поскольку участниками аукциона заведомо могут стать только крупные и крупнейшие предприятия.

По мнению руководителей рыбохозяйственных ассоциаций, такое нововведение приведёт к полному или частичному прекращению деятельности более 90 предприятий, остановке промысловой деятельности для 130 среднетоннажных судов, потере более 6000 рабочих мест. Социально-экономические последствия для прибрежных субъектов Российской Федерации будут означать рост безработицы и социальной напряжённости, снижение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, снижение инвестиционной активности.

«На внеочередном собрании нашей организации мы поддержали позицию дальневосточных рыбаков, и направили письмо с просьбой поддержать нашу позицию на имя президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина. Надеюсь, что эта позиция найдет поддержку на федеральном уровне. Рыбаками поднята действительно серьезная проблема, которая может негативно повлиять на экономику всего дальневосточного региона», - уточнил Кабанов.