Герман Зверев вошел в правительственную комиссию

Изменился состав комиссии правительства Российской Федерации по развитию рыбопромышленного комплекса, сообщает РИА «Восток-Медиа». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Так, стало известно, что Герман Зверев вошёл в комиссию как президент «Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров». Ранее он входил в состав этого органа, как руководитель профильной комиссии в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Кстати, в состав комиссии входит ещё один известный дальневосточник - заместитель председателя совета директоров ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» Сергей Дарькин.

Из состава комиссии выведены заместитель председателя правительства Российской федерации Аркадий Дворкович и бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачёв.

В состав экспертной комиссии вошли новые люди, в их числе заместитель министра экономического развития РФ Михаил Расстригин, Олег Кожемяко, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и другие эксперты рыбохозяйственного комплекса.