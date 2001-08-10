На Дальнем Востоке стала действовать «нулевая ставка» НДС для авиаперевозок

С 1 октября вступили в силу поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость услуг по внутренним воздушным перевозкам в регионы Дальнего Востока. Об этом ТИА "Острова" сообщили в минвостокразвития.

«Развитие Дальнего Востока невозможно без обеспечения транспортной доступности как внутри самого региона, так и с другими частями страны. Сейчас этот вопрос шаг за шагом постепенно прорабатывается. На прошлой неделе принято решение о дополнительном субсидировании пассажирских авиаперевозок для обеспечения региональных перевозок и перелетов между Дальним Востоком и европейской частью страны. Принято решение о создании межведомственной рабочей группы, в которую войдут представители дальневосточных регионов, авиакомпаний, компаний, поставляющих топливо, ответственных за аэропортовую сеть. Наша задача – последовательно решать все те проблемы, которые существуют», - отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Поправка в Налоговый кодекс была предложена во исполнение решений по итогам заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, состоявшегося 28 ноября прошлого года. С инициативой отменить НДС для дальневосточных рейсов выступило Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. На пассажирские авиаперелеты на Дальний Восток установлена льготная ставка НДС в 0 процентов по аналогии с уже действующими ставками для перелетов в Крым и Севастополь. Все остальные внутренние перелеты будут облагаться по льготной ставке в 10 процентов. Действовать такая льгота для перелетов должна до 1 января 2025 года. Как ранее сообщали в Минтрансе, российские авиакомпании смогут сэкономить до 10 млрд рублей в год.

Напомним, 3 августа Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах». Законом вносится поправка в статью 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (об установлении ставки налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов в отношении операций по реализации услуг по отдельным внутренним воздушным перевозкам).