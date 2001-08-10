«Сахалинэнерго» отключило СНТ «Коммунальник», уличенное в хищении электроэнергии
Сегодня, 2 октября, Сахалинэнерго прекратило электроснабжение СНТ «Коммунальник», которое в августе текущего года было уличено в незаконном подключении трансформаторной подстанции к высоковольтной линии и несанкционированном потреблении электроэнергии. Об этом ТИА "Острова" сообщили в компании. Мероприятия выполнены энергетиками с целью предотвращения бездоговорного неоплачиваемого потребления электроэнергии, а также исключения возможности возгораний и поражений электрическим током из-за неудовлетворительного технического состояния сетей СНТ.
Ранее Сахалинэнерго информировало о неправомерных действиях председателя СНТ по самовольному подключению садового товарищества к высоковольтной ЛЭП, которые привели к многомиллионному ущербу для энергокомпании. Сахалинэнерго выдвигало требования «Коммунальнику» по приведению в надлежащее состояние сетей, обеспечению электропотребления в рамках соответствующего договора. Энергетики обращались в администрацию города с призывом оказать содействие в решении проблемы, в прокуратуру и Ростехнадзор с указанием на аварийное состояние электрических сетей. Поскольку адекватных действий так и не последовало, в Сахалинэнерго было принято решение о прекращении бездоговорного электропотребления. Энергокомпания не обязана обеспечивать бесплатными ресурсами кого бы то ни было, а уж тем более нарушителей закона.
Сахалинэнерго напоминает, председатель СНТ признал факт грубого нарушения законодательства, акт о неучтенном электропотреблении, подписанный им, приложен к заявлению о возбуждении уголовного дела по ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), которое было направлено в УМВД РФ по Сахалинской области.
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