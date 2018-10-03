На XIII Международном конгрессе рыбаков поднимут проблемные вопросы для аквакультуры
На XIII Международный конгресс рыбаков будут вынесены вопросы ветеринарных правил для аквакультуры и повышения эффективности борьбы с браконьерством, имеющих одно из приоритетных значений для развития отрасли. Об этом ТИА "Острова" сообщили организаторы.
Так, в рамках панельной дискуссии конгресса рыбаков «Марикультура - перспективное направление рыбохозяйственной отрасли» Ассоциация марикультурных организаций Приморского края (АМКОР) планирует вынести на обсуждение ряд проблемных вопросов, имеющих существенное значение для дальнейшего прогрессивного развития аквакультуры в России. Речь идет о проекте ветеринарных правил для аквакультуры и сложностях привлечения браконьеров к уголовной ответственности.
Вопрос о том, по каким ветеринарным правилам будет жить аквакультура в ближайшие 5 – 10 лет, будут ли они отражать хотя бы основные аспекты аквакультуры, не похожую ни на одну из отраслей сельского хозяйства, станут ли они тормозить её развитие или наоборот - помогать, имеет одно из первостепенных значений. В случае принятия ветправил, скопированных из животноводства, ждать быстрого и поступательного развития этой отрасли не стоит. Это также будет отпугивать иностранных инвесторов из стран АТР, привыкших у себя на родине к адаптированным под аквакультуру требованиям.
Эффективность борьбы с браконьерством также имеет основополагающее значение для дальнейшего развития. К настоящему времени незаконный, браконьерский промысел является настоящим бичом морской аквакультуры. Браконьеры порой выкашивают марикультурные плантации, оставляя после себя опустошение. Огромный вред наносится не только аквафермерам, но и природе.
С момента установления в 2016 году четких критериев крупного ущерба и, соответственно, декриминализации деяний, предусмотренных ст. 256 Уголовного кодекса РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», большинство случаев браконьерства квалифицируется не как уголовно-наказуемые, а административные. В связи с этим браконьеры не несут серьезного наказания, спокойно продолжая свою деятельность. Это и многие другие положения действующего законодательства, позволяющие браконьерам уходить от строгой ответственности, необходимо менять и адаптировать под существующие реалии.
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