Портфель средств под управлением Private Banking ВТБ в Хабаровском крае вырос более чем на треть

Портфель средств под управлением Private Banking ВТБ в Хабаровском крае увеличился с начала года более чем на треть и на 1 сентября превысил 20 млрд рублей. Почти 4 млрд рублей в общем портфеле составляют инвестиционные средства частных клиентов. Прирост с начала года - около 45%. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе банка.

Число клиентов, использующих услуги Private Banking ВТБ в Хабаровском крае, по итогам 8 месяцев выросло более чем на 20%. В планах до конца года - увеличить портфель средств под управлением Private Banking на 10%. Банк отмечает рост популярности инвестиционных продуктов и увеличение доли вложений в российские ценные бумаги и рублевые инструменты в валютной структуре клиентов Private Banking

Private Banking ВТБ предлагает оптимальные условия для сохранения и приумножения капитала, гарантию полной финансовой и информационной конфиденциальности. Клиенты данного сегмента могут воспользоваться услугами доверительного управления, финансового консультирования, брокерского обслуживания и инвестиционного страхования. ВТБ Private Banking также предоставляет консультации по налогообложению и юридическую поддержку.

Private Banking ВТБ ориентирован на работу с клиентами, частные активы которых составляют свыше 30 млн рублей. Обслуживание проходит в специализированных офисах премиального уровня. В Хабаровске офис ВТБ формата «Прайм» расположен по адресу: г. Хабаровск, улица Комсомольская, 80.