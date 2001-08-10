Областные власти обсуждают проект нового бюджета с представителями муниципалитетов

Председатель регионального правительства Вера Щербина сегодня провела рабочую встречу с мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным. Главной темой разговора стала реализация адресной инвестиционной программы на последующий трехлетний период.

В сравнении с другими муниципальными образованиями области, Южно-Сахалинск взял на себя самые большие обязательства по строительству социальных объектов. В городском округе развернуты масштабные программы по возведению школ, ремонту дорог, благоустройству, развитию инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. Эти задачи президент Российской Федерации Владимир Путин обозначил в своих майских указах как приоритетные и необходимые для создания комфортной среды.

– Сегодня идет формирование регионального бюджета на трехлетний период. Задача муниципалитетов – согласовать планы по реализации инвестиционных проектов с областными властями. В частности, в Южно-Сахалинске уже начато строительство шести новых школ и дополнительных корпусов к уже имеющимся образовательным учреждениям. Это позволит ликвидировать вторую смену, – сказал мэр островной столицы Сергей Надсадин. – Конечно, все эти планы требуют четкого механизма бюджетирования. Об этом мы сегодня говорили с председателем сахалинского правительства. Наши предложения получили поддержку.

В 2019 году в Южно-Сахалинске появятся пристройки к гимназиям №1 и №3. На завершающую стадию строительства выйдут школы в планировочных районах Луговое и Дальнее, а также пристройка к СОШ №6. Есть планы по возведению целого образовательного квартала на улице Больничной. Там появятся современная школа на 1260 мест, детский сад для 240 ребят с корпусом для дополнительного образования и школа искусств.