Южно-сахалинских предпринимателей приглашают стать участниками проекта «Региональный продукт»
Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска объявляет о начале приема заявлений для участия в отборе по присвоению статуса участника проекта «Региональный продукт».
Перечень документов, необходимых для участия в отборе, утвержден постановлением правительства Сахалинской области от 04.05.2017 № 191 «О проекте «Региональный продукт». Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере розничной торговли на территории городского округа, подают заявление и документы до 31 октября 2018 года включительно. Документы принимаются в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 62а, с понедельника по пятницу (с 9.00 до 17.00, перерыв - с 13.00 до 14.00). Телефон для справок 300-737, доб. 2.
Пакет документов для участия в отборе размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.
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