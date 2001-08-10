На Курилах завершила работу третья бизнес-миссия из Японии
Со 2 по 5 октября делегация из разных префектур Страны восходящего солнца во главе со специальным советником премьер-министра Японии Эйити Хасегава посетила острова Итуруп и Кунашир. Цель поездки заключалась в том, чтобы выяснить возможности для совместной экономической деятельности России и Японии на этих землях, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.
В состав группы вошел 61 человек. Это представители деловых кругов, правительственных ведомств и органов местного самоуправления Японии. Иностранная делегация провела на островах серию экспертных консультаций с российскими коллегами.
Стороны обсудили возможности совместной деятельности на Курилах по пяти направлениям: аквакультура, развитие тепличных хозяйств, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов.
По итогам поездки совещание с представителями бизнес-миссии провели председатель и заместитель председателя сахалинского правительства Вера Щербина и Алексей Белик.
- Правительство островного региона совместно с федеральным центром проводит работу по всем 5 направлениям. Во время бизнес-миссии были осмотрены земельные участки, на которых возможна реализация запланированных проектов. Мы озвучили свои предложения японской стороне, в дальнейшем их вынесут на совещания рабочих групп федерального уровня, - отметила Вера Щербина. - Для нас в одинаковой степени важны все направления работы. Подчеркну, что они обозначены на высшем уровне и очень перспективны.
- Я доволен прошедшими переговорами, думаю нам удалось достичь взаимопонимания, - отметил Эйити Хасегава. - Сейчас мы конкретизируем свою работу. На сегодняшних консультациях обсуждались места-кандидаты, где можно реализовать совместные проекты. Мы постепенно продвигаемся вперёд и убеждаемся, что такие партнёрские отношения выгодны обеим сторонам.
Напомним, ранее главы России и Японии Владимир Путин и Синдзо Абэ. договорились на высшем уровне о проработке вопросов совместной экономической деятельности на Курильских островах.
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