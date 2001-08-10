На конгрессе рыбаков обсуждают актуальные вызовы перед отраслью

Во Владивостоке проходит тринадцатый международный конгресс рыбаков. Он собрал для участия представителей 13 российских регионов и их коллег из десяти зарубежных стран. Главным вопросом стал новый этап развития отрасли и вызовы, которые ждут рыбохозяйственный комплекс страны в ближайшие полтора десятка лет, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на РИА «Восток-Медиа».

«Мы должны понять, будем ли мы двигаться вперёд, топтаться на месте, или сделаем шаг назад», – подчеркнул в своём выступлении на пленарном заседании ХIII Международного конгресса рыбаков руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Отмечая несомненно позитивное влияние на экономику отрасли таких новаций, как увеличение срока закрепления за предприятиями долей квот до 15 лет, восстановление единого промыслового пространства, позволяющего хозяйствующему субъекту самостоятельно определять режим работы, Георгий Мартынов заметил, что реализация новшеств в части перезакрепления квот дала и отрицательные результаты. Так, ряд предприятий в Приморье потеряли значительные объёмы квот креветки, крабов, минтая, трески. По его словам, всё это вызывает настороженность среди рыбаков: а не приведут ли дальнейшие усовершенствования к новым негативным последствиям? «Сегодня до сих пор не решён вопрос окончания промысла в текущем году, ряд предприятий края имеют реальную угрозу прекратить работу уже в ноябре-декабре 2018 года в связи с окончанием срока действий договоров о закреплении долей квот», – заострил внимание участников пленарного заседания ХIII Международного конгресса рыбаков президент АРПП.

Глава отраслевого объединения напомнил, что основная задача рыбной отрасли обозначена в обеспечении продовольственной безопасности страны, потому все новации должны быть направлены на создание условий и преференций для реализации рыбопродукции на внутреннем рынке.

«Все новации должны быть взвешенные и продуманные», – подчеркнул Георгий Мартынов.

Позиция, высказанная руководителем Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, нашла поддержку у спикеров пленарного заседания конгресса.

«Сегодня возможности Мирового океана используются недостаточно и нам нужно вместе работать в этом направлении, прислушиваться к рыбакам», – заметил вице-губернатор Приморского края Валентин Дубинин.

Больше доверять профессионалам и партнёрам посоветовал представитель рыбохозяйственной науки. Модератор заседания, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) Герман Зверев расширил это предложение до понятия «экономика доверия», когда все стороны – регуляторы, рыбаки, смежники работают на лучший результат, на достижение успеха.

«Рыба – это общенациональный ресурс»,– подчеркнул Герман Зверев, комментируя корреспонденту РИА «Восток-Медиа» результат пленарного заседания ХIII Международного конгресса рыбаков.

Он напомнил, что поправки в Налоговый кодекс предусматривают увеличение природной ренты для рыбной отрасли с 2 миллиардов рублей до 14-15 миллиардов:

«В этом случае бюджет Приморского края получит около двенадцати миллиардов. Но сейчас предлагают повысить ставки не до пятнадцати миллиардов рублей, а до тридцати пяти - это слишком. Мы уже упёрлись в предел, продажи рыбы не растут».

Эти и другие вопросы обсудят в ходе панельных дискуссий участники форума. По мнению Зверева, очередная, уже тринадцатая встреча во Владивостоке профессионального и экспертного сообщества демонстрирует качественный рост Международного конгресса рыбаков. «Вспомните, на первых форумах мы обсуждали вопросы законодательного сопровождения рыбной отрасли. Федеральный закон о рыболовстве был принят в 2004 году. Сегодня мы говорим о законодательстве в области аквакультуры, о других проблемах отрасли. Их, правда, не стало за минувшие годы меньше, но они стали качественно другими. То есть, наши встречи безусловно полезны. Кстати, это подтверждает и постоянно растущий интерес к конгрессу со стороны наших иностранных партнёров».