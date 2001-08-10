Инфляция в Сахалинской области с начала года достигла 1,5 процента

Сводный индекс потребительских цен по Сахалинской области в сентябре 2018 года составил 100,6% (за период с начала года – 101,5%). Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинстате. Продовольственные товары за месяц подорожали на 0,6% (за период с начала года - на 1,3%), непродовольственные товары – на 0,4% (за период с начала года – на 1,2%), услуги – на 0,9% (за период с начала года – на 2,2%).

Существенное влияние на изменение цен на продовольственные товары по-прежнему оказывает удешевление или удорожание плодоовощной продукции.

Так, цены на капусту белокочанную снизились на 12,7%, виноград – на 6,2%, картофель – на 5,5%, яблоки, чеснок, морковь, помидоры – на 0,7 - 2,6%.

Вместе с тем на 7,3% стали дороже огурцы свежие, на 6,0% - лук репчатый, на 5,8% - лимоны, на 4,0% - апельсины, на 0,2% – свёкла.

Средняя цена капусты белокочанной за месяц составила около 31 рубля за кг, винограда – около 309 рублей, картофеля – 37,58 рубля, яблок – 167,07 рубля, чеснока – 197,88 рубля, моркови – 56,24 рубля, помидоров – 115,69 рубля, огурцов – 87,06 рубля, лука репчатого – 43,39 рубля, лимонов – 220,85 рубля, апельсинов – 141,65 рубля, свёклы – 45,62 рубля за кг.

В группе крупяных изделий среди лидеров роста цен – рис шлифованный и пшено, средняя цена за кг которых за месяц выросла на 3,0% и 7,8% соответственно. Одновременно крупа гречневая стала дешевле на 0,8%. Средняя цена риса составляла 73,66 рубля за кг, пшена – 57,14 рубля, крупы гречневой – 48,38 рубля за кг.

На 0,6 - 1,4% снизились цены на сыры сычужные твёрдые, муку пшеничную, масло оливковое.

Вместе с тем на 2,6% стала дороже свинина, на 2,5% - рыба мороженая разделанная (кроме лососёвых пород), на 2,4% - мясо птицы, на 0,5 - 1,1% - молоко и молочная продукция, масло сливочное, рыба мороженая неразделанная, колбасные изделия, фарш мясной.

В сентябре среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров отмечался рост цен на отдельные виды женской одежды и обуви для взрослых осеннее-зимнего ассортимента на 3,9 - 5,3%.

При этом цены на платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста и туфли детские летние (сандалеты) снизились на 0,6 - 1,6% соответственно.

Среди других наблюдаемых видов непродовольственных товаров на 3,3% выросли цены на шины для легкового автомобиля, на 2,6% - на пиломатериалы, на 1,8% - на сигареты с фильтром отечественные, на 1,9 - 3,8% - на отдельные виды строительных материалов (линолеум, ламинат, еврошифер), моющие и чистящие средства – на 0,6%.

Снижение цен отмечалось на большинство наблюдаемых видов медикаментов. Цены на нимесулид, лоперамид снизились на 1,2%, глицин– на 1,5%, аспирин отечественный – на 2,7%. Одновременно гепарин натрия, эналаприл, валидол, амоксициллин, анальгин отечественный, бромгексин подорожали на 0,4 - 1,9%.

На региональном рынке нефтепродуктов зафиксировано повышение средних цен на дизельное топливо и бензин автомобильный на 0,4 - 0,5%. Средняя цена дизельного топлива по области в сентябре 2018 года составила 50,65 рубля за литр, бензина автомобильного марки АИ-92 – 45,67 рубля за литр, АИ-95 – 47,47 рубля, АИ-98 – 50,65 рубля.

В сентябре, в начале нового учебного года, традиционно дорожают услуги в системе образования. Так, плата за обучение в образовательных организациях высшего профессионального образования увеличились на 13,2%, среднего профессионального образования – на 48,0%, дополнительные занятия для детей дошкольного возраста – на 1,3%, проживание в студенческом общежитии – на 0,4%.

Среди других наблюдаемых видов услуг на 5,9 - 9,2% увеличилась стоимость туров на отдых в Тайланд и Грецию. Из медицинских услуг лечебный массаж подорожал на 8,7%.

C изменением потребительских цен изменилась и стоимость условного (минимального) набора продуктов питания. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на продукты питания, входящие в него. При ее расчете используются единые, установленные в целом по Российской Федерации, условные объемы потребления продуктов питания и средние потребительские цены на них по субъектам Российской Федерации.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по Сахалинской области в конце сентября 2018 года составила 5498,97 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 0,3%. Стоимость набора в Южно-Сахалинске составила 5359,72 рубля (за месяц рост на 0,2%), Поронайске – 5212,80 рубля (за месяц рост на 0,6%), Корсакове – 5411,09 рубля (за месяц снижение на 1,4%), Охе – 6268,69 рубля (за месяц снижение на 1,1%).