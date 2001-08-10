Сахалинским бюджетникам могут поднять зарплаты на 20 процентов

Сахалинские власти рассматривают возможности для увеличения в 2019 году заработной платы бюджетников на 20%. Об этом стало известно в ходе заседания региональной комиссии по вопросам финансовой политики, которое провела председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти региона и местного самоуправления, депутаты Сахалинской областной Думы и общественники. Обсуждались основные характеристики главного финансового документа региона на предстоящий трехлетний период.

Как подчеркнула председатель регионального правительства Вера Щербина, новый бюджет формировался через призму выполнения «майских» указов Президента. Он сохраняет выраженную социальную направленность. Как и прежде, значительные объемы поддержки получат сферы здравоохранения, образования и социальной защиты.

Существенным образом - на 20 процентов - предложено повысить зарплату работникам бюджетной сферы. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2019 года. С прошлого года, напомним, в регионе уже выросла оплата труда всех низкооплачиваемых бюджетников. Например, до 1 июля прошлого года уборщица получала в среднем 15 тысяч 162 рубля, сейчас - 24 445 рублей.

Больше средств будет направлено и на меры социальной поддержки сахалинцев и курильчан, формирование стипендиального фонда для студентов учреждений среднего профессионального образования.

- Еще одно важное нововведение - в ходе обсуждения с депутатами областной Думы было решено увеличить целевой набор студентов в Сахалинский госуниверситет в 5 раз. Такая мера поможет решить ряд задач: позволит обучать студентов непедагогических специальностей, обеспечит подготовку специалистов, которые должны будут отработать на предприятиях региона в течение 5 лет, снизит отток жителей, поддержит развитие вуза, - отметила глава сахалинского правительства.

В течение последующих трех лет в Сахалинской области существенно вырастет финансирование муниципалитетов. Если в этом году дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов составляют 1 миллиард 397 миллионов рублей, то в 2019 эта сумма вырастет до 2 миллиардов 900 миллионов рублей. Объем ассигнований на выравнивание бюджетной обеспеченности в целом увеличится почти до 8 миллиардов рублей.

– На сегодняшний день в регионе применяется дифференцированный подход по софинансированию местных инициатив, оно составляет от 2 до 30 процентов (всё остальное - из регионального бюджета). В связи с тем, что регион получит хорошие доходы в следующем году, принято решение снизить нагрузку для муниципалитетов на 50 процентов, - сказала Вера Щербина.

Она сообщила, что регион продолжит выполнять задачу по ликвидации второй смены в школах. До 2024 года на Сахалине должны построить свыше 20 объектов образования.

Более чем на один миллиард в 2019 году вырастут расходы на капитальный ремонт школ и детских садов. Вдвое большая сумма – 2,2 миллиарда рублей – заложена на предоставление социальных выплат гражданам, получившим сертификаты на строительство жилья.

На снос ветхого и аварийного жилфонда направят 311 миллионов рублей (в текущем году – 5 миллионов рублей). Еще около миллиарда - на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных под жилищное строительство (в 2018-м – 89,5 миллионов рублей).

Также в новом бюджете предусмотрены средства на реализацию проектов, выбранных жителями области путем голосования. Данная инициатива основана на международном опыте и запущена Сахалинской областью в текущем году при поддержке Всемирного банка. На реализацию проектов инициативного бюджетирования в 2020 и 2021 годах дополнительно предусмотрено по 1 миллиарду рублей. Еще по 375 миллионов рублей будет ежегодно выделяться на проекты «Молодежного бюджета».

- В 2017 году все расходы региональной казны составили 117 миллиардов рублей, в текущем году они выросли до 138 миллиардов, а в 2019, по прогнозам, они увеличатся до 166 миллиардов рублей, - сказала Вера Щербина.

Доходы бюджета Сахалинской области в 2019 году прогнозируются в объеме 153,5 миллиарда рублей, в 2020 году – 143,5 миллиарда рублей, в 2021 году - 132,2 миллиарда рублей.

- В доходах и расходах учтен федеральный межбюджетный трансферт, который область получает с 2018 года в связи с изменениями в Бюджетном кодексе РФ по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту «Сахалин-2», - сообщила в своем докладе министр финансов Сахалинской области Анна Харченко. - В 2019 году регион дополнительно получит из федерального бюджета 23 миллиарда рублей, в 2020 году – 20,9 миллиарда и в 2021 году – еще 19,7 миллиарда рублей. То есть за 3 года – 63,6 миллиарда рублей.

Проект трехлетнего бюджета Сахалинской области будет внесен на рассмотрение регионального парламента 1 ноября.