Макаров: Проект бюджета гарантирует выполнение государством всех социальных обязательств
Внесенный Правительством РФ проект бюджета гарантирует выполнение государством всех социальных обязательств. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе выступления от фракции «Единой России» на пленарном заседании нижней палаты парламента.
«Гарантированное выполнение государством всех социальных обязательств - это важнейшая задача бюджета, которую внесенный Правительством проект, безусловно, решает», - заявил Макаров, отметив, что «Единая Россия» вместе с Правительством РФ в рамках нулевого чтения прорабатывала проект бюджета, чтобы решить задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным.
Он обратил внимание на то, что фактические доходы в 2019 году составили 19,969 трлн рублей, превысив прогноз на 22%. «Это показатель того, в каком состоянии находится наша экономика», - отметил парламентарий.
Макаров сообщил, что сегодня наблюдается рост ненефтегазовых доходов. «Мы очень много говорили о том, что надо сойти с «нефтяной иглы». Так вот, хочу напомнить, что если в 2017 году они были чуть больше 9 трлн рублей, в 2018 году – 10 трлн рублей, то ненефтегазовые доходы по 2019 году мы сегодня уже планируем на 2 трлн рублей больше. И вот эти ненефтегазовые доходы и означают будущее нашей страны, это именно те решения, которые в том числе и мы с вами здесь принимали», - пояснил он.
Говоря о расходной части бюджета, председатель комитета напомнил, что в 2017 году расходы составляли 16 трлн рублей, в 2018 году – 17,4 трлн рублей (на данный момент, без внесения изменений в закон о бюджете текущего года). В проекте бюджета 2019 года расходы заложены на уровне более 18 трлн рублей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе банка.
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