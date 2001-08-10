Проект «Региональный продукт» позволяет сдерживать цены на товары сахалинских производителей

Торговая наценка на продукцию местного производства не превышает 15 процентов. В муниципалитетах на постоянной основе проводится мониторинг цен и ассортимента товаров в торговых точках, которые являются участниками областного проекта.

Такую информацию озвучили в министерстве торговли и продовольствия Сахалинской области на совещании с представителями муниципальных образований. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики Сахалинской области.

– Особенно актуально взаимодействие с местными сельскохозяйственными предприятиями в осенний период, когда идет активный сбор картофеля и других овощей. В районах создаются дополнительные условия для реализации продукции местных сельхозтоваропроизводителей. Организуются ярмарочные площадки, дачникам предоставляются места для продажи товаров садоводства и огородничества, – отметила министр торговли и продовольствия островной области Инна Павленко.

В ходе совещания было обращено внимание представителей администраций муниципальных образований на необходимость работы на местах для увеличения количества участников проекта. Так, в сентябре в Охе купава АО «Охинский хлебокомбинат» дополнила сеть объектов мобильной торговли. К ноябрю АО «Молочный комбинат Южно-Сахалинский» планирует открыть торговый павильон для реализации собственной продукции.

На сегодняшний день доля продаж продуктов, произведенных региональными предприятиями, составляет 8,7 процента от общего товарооборота пищевыми продуктами в Сахалинской области. С учетом производства сельскохозяйственной продукции данный показатель – 18,6 процента.

Проект «Региональный продукт» реализуется с 2017 года по инициативе правительства Сахалинской области. Его цель – продвижение продукции сахалинских товаропроизводителей и увеличение доли продуктов местного производства в общем объеме реализованной продукции на потребительском рынке островной области.

В реестр областного проекта включено 667 участников. Из них 279 сахалинских товаропроизводителей, включая фермерские хозяйства, среди которых наиболее крупные АО «Совхоз Тепличный», АО «Птицефабрика Островная», АО «Совхоз Заречное», АО «Красногорская заимка», АО «Мерси Агро Сахалин», АО «Совхоз Южно-Сахалинский», АО «Совхоз Корсаковский», АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский», АО «Молокозавод Поронайский», АО «Южно-Сахалинский хлебокомбинат», ЗАО «Долинский хлебокомбинат», ООО ТФ «Сахалинский бекон - 2», ООО «Янтарное». Кроме того, торговая отрасль представлена 346 объектами фирменной торговли и 42 предприятиями розничной торговли.

Чтобы обеспечить доступные цены и широкий ассортимент, с сахалинскими производителями заключаются прямые договоры на поставку продукции. Таким образом, исключаются посредники. На сегодняшний день подписано более 6,5 тысяч прямых договоров.

Так, например, по данным мониторинга администрации города Южно-Сахалинска, в сезон урожаев огурцы свежие совхоза «Тепличный» участниками проектами реализовывались по цене от 46 до 72 рублей за килограмм, в зависимости от сорта. В то же время в объектах розничной торговли, не являющимися участниками «Регионального продукта», свежие огурцы продавались по цене от 78 до 96 рублей. Свежие томаты жителям областного центра участники проекта предлагали по цене за килограмм от 95 до 115 рублей, а в остальных торговых точках – от 110 до 148 рублей.

Литр молока «Российского» молочного комбината «Южно-Сахалинский» можно приобрести за 62 рубля при отпускной цене производителя 54 рубля. Средняя стоимость этого продукта по области сложилась на уровне 75,3 рубля. Таким образом, цены на товары местных производителей в торговых объектах участников проекта ниже сложившихся на потребительском рынке цен в среднем на 30 процентов.