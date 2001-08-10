Тихоокеанское
информационное агентство
11 Октября 2018
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19:11, Сегодня | Новости экономики Сахалина и Курил

ВТБ выдал гарантии на строительство водозабора в Якутске

ВТБ предоставил АО «Сибгидромехстрой» (Новосибирск) банковские гарантии на сумму 76 млн рублей на исполнение контракта по строительству водозаборных и очистных сооружений в Якутске.

Основным заказчиком работ выступила израильская компания «Тахал Консалтинг Инжиниирз ЛТД». Гарантийная поддержка ВТБ позволяет региональному предприятию выступать подрядчиком крупной зарубежной компании, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе банка.

Ранее ВТБ предоставил АО «Водоканал» (г. Якутск) инвестиционный кредит на строительство водозаборных и водоочистных сооружений в Якутске.  Средства в размере 1,2 млрд рублей выданы на 10 лет под государственную гарантию Правительства Республики Саха (Якутия). Также в рамках данного проекта предприятию была открыта кредитная линия в размере 1,83 млрд рублей для рефинансирования задолженности в других банках.

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