В Сахалинской области самые низкие цены на Дальнем Востоке на ряд социально значимых товаров
По данным Федеральной службы государственной статистики на начало октября, огурцы и рыбу дешевле всего среди субъектов федерального округа можно купить в островном регионе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
Так, средняя розничная цена мороженой неразделанной рыбы на Сахалине и Курилах сложилась на уровне 95 рублей. В то время, как в Приморском крае она стоит за 121 рубль, в Камчатском крае – 170 рублей, а в Республике Саха (Якутия) – 234 рубля.
Средняя стоимость свежих огурцов в островной области составляет 87 рублей. В Камчатском крае овощи продаются за 251 рубль, в Магаданской области – за 344 рубля, в Чукотском автономном округе – 496 рублей.
Второе место в рейтинге самых низких цен Сахалин занимает в отношении охлажденных и мороженных кур, а также питьевого молока. Мясо птицы на острове можно приобрести примерно за 177 рублей. А в большинстве регионов Дальнего Востока стоимость составляет около 200 рублей.
Литр цельного пастеризованного молока обходится сахалинцам в среднем в 65 рублей. А, например, в магаданских магазинах этот полезный продукт продается по цене 120 рублей.
Хорошие показатели островной регион демонстрирует и по стоимости шлифованного риса (73 рубля), свекле (45 рублей), свежей белокочанной капусте (31 рубль). Для сравнения: в Приморье цена на рис превышает 80 рублей, а в Якутии капуста и свекла стоят 51 и 75 рублей, соответственно.
Также сахалинские цены входят в ТОП-5 самых низких на Дальнем Востоке в отношении охлажденной и мороженой разделанной рыбы лососевых пород, яйца куриного, ржаного хлеба, гречневой крупы, а также репчатого лука, моркови и картофеля.
По словам министра торговли и продовольствия области Инны Павленко, положительное влияние на сахалинские цены оказывают государственные программы по развитию сельского хозяйства и торговли в регионе. Благодаря финансовой поддержке местного сельхозпроизводства снизились объемы завозимых из других регионов мяса птицы и свинины, а также яйца куриного и овощей.
– Проекты «Доступная рыба» и «Региональный продукт» помогают сдерживать рост цен на массовые виды мороженой рыбы и на товары сахалинских производителей. Популярностью у сахалинцев и курильчан пользуются ярмарки, где можно приобрести местную продукцию по ценам производителей, – отметила Инна Павленко.
Кроме того, сегодня во всех муниципальных образованиях островной области работают 117 социальных магазинов, где цены ниже рыночных в среднем на 20 процентов. А с 2017 года через такие торговые точки региональное министерство социальной защиты начало предоставлять продуктовые наборы нуждающимся сахалинцам и курильчанам.
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