В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля
Подведены итоги социально-экономического развития островного региона за девять месяцев текущего года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.
Объем валового регионального продукта, по оценке, составил 803,3 миллиарда рублей или 102 процента к аналогичному периоду прошлого года. Объем промышленного производства сложился в размере 762,4 миллиарда рублей или 103,1 процента.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в области увеличилась добыча нефти, включая газовый конденсат - 3,1 процента (14 миллионов тонн), газа - на 8,8 процента (23,7 миллиарда кубических метров) и угля – в полтора раза (8,2 миллиона тонн).
В целом по области отмечался рост производства электроэнергии, пара и горячей воды, сжиженного природного газа, лесоматериалов, конструкций и деталей инженерных сооружений сборных железобетонных, пресервов рыбных, молока и молочной продукции, сыров, кисломолочных продуктов, масла сливочного, мяса, мясных субпродуктов и полуфабрикатов, колбасных изделий, хлебобулочных изделий специализированных, в том числе диетических, пива и минеральной воды.
Выпуск продукции сельского хозяйства составил 6,5 миллиарда рублей, что 14,9 процента выше, чем за соответствующий период 2017 года. Значительно увеличилось производство мяса (в 1,8 раза) и яиц (в 1,3 раза). Молока получено больше на 8,4 процента. Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 9,2 процента, свиней – на 8 процентов, птицы – на 1,4 процента. Средний надой молока на 1 корову увеличился на 8,5 процента.
За восемь месяцев с начала года в регионе было введено в действие 148,6 тысячи квадратных метров жилья.
На потребительском рынке в отчетном периоде сохранялся рост объемов розничной торговли (на 3,5 процента) и платных услуг жителям (на 1,7 процента).
Уровень регистрируемой безработицы на конец августа 2018 года сложился на уровне 0,5 процента, что ниже аналогичной прошлогодней даты на 0,1 процентных пункта.
Комментарии - 0
Другие
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
- 14:56 12 Октября В Южно-Сахалинске в аварии погибла 20-летняя девушка
16:48 11 Октября Завершается проектирование новой школы на Итурупе
12:40 12 Октября Сотовая связь будет доступна на протяжении всей автодороги от Южно-Сахалинска до Охи
17:16 12 Октября В районы Сахалинской области отправились новые школьные автобусы
16:52 21 Сентября На Сахалине приступили к уборке ячменя
10:39 21 Сентября Совхоз «Южно-Сахалинский» снизил цены на картофель до 18 рублей за килограмм
14:21 25 Сентября На Сахалине стартовала конференция «Нефть и газ»
19:12 26 Сентября В администрации Южно-Сахалинска побывал индиец
Выбор редакции
- 16:10 Вчера Быстро пройти тест на ВИЧ южносахалинцам поможет электронная очередь
- 15:53 Вчера Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова высоко оценила развитие спорта на Сахалине
- 15:42 Вчера В Сахалинской области самые низкие цены на Дальнем Востоке на ряд социально значимых товаров
- 15:20 Вчера В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?