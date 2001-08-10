В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля

Подведены итоги социально-экономического развития островного региона за девять месяцев текущего года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

Объем валового регионального продукта, по оценке, составил 803,3 миллиарда рублей или 102 процента к аналогичному периоду прошлого года. Объем промышленного производства сложился в размере 762,4 миллиарда рублей или 103,1 процента.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в области увеличилась добыча нефти, включая газовый конденсат - 3,1 процента (14 миллионов тонн), газа - на 8,8 процента (23,7 миллиарда кубических метров) и угля – в полтора раза (8,2 миллиона тонн).

В целом по области отмечался рост производства электроэнергии, пара и горячей воды, сжиженного природного газа, лесоматериалов, конструкций и деталей инженерных сооружений сборных железобетонных, пресервов рыбных, молока и молочной продукции, сыров, кисломолочных продуктов, масла сливочного, мяса, мясных субпродуктов и полуфабрикатов, колбасных изделий, хлебобулочных изделий специализированных, в том числе диетических, пива и минеральной воды.

Выпуск продукции сельского хозяйства составил 6,5 миллиарда рублей, что 14,9 процента выше, чем за соответствующий период 2017 года. Значительно увеличилось производство мяса (в 1,8 раза) и яиц (в 1,3 раза). Молока получено больше на 8,4 процента. Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 9,2 процента, свиней – на 8 процентов, птицы – на 1,4 процента. Средний надой молока на 1 корову увеличился на 8,5 процента.

За восемь месяцев с начала года в регионе было введено в действие 148,6 тысячи квадратных метров жилья.

На потребительском рынке в отчетном периоде сохранялся рост объемов розничной торговли (на 3,5 процента) и платных услуг жителям (на 1,7 процента).

Уровень регистрируемой безработицы на конец августа 2018 года сложился на уровне 0,5 процента, что ниже аналогичной прошлогодней даты на 0,1 процентных пункта.