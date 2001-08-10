Банк ВТБ выступил спонсором фильма «Несокрушимый»

25 октября в российский прокат выходит фильм «Несокрушимый», официальным спонсором которого выступил банк ВТБ. Эта военно-историческая драма основана на реальных событиях времен Великой Отечественной войны. В основе фильма история подвига экипажа танка «КВ-1». Вступив в неравный бой, экипаж Семена Коновалова сумел уничтожить 16 танков противника, 2 бронемашины и 8 автомашин с живой силой в районе хутора Нижнемитякин в Ростовской области, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе банка.

В главных ролях — Андрей Чернышов, Владимир Епифанцев, Олег Фомин, Сергей Горобченко, Василий Седых, Николай Добрынин, а также Ольга Погодина, которая по совместительству выступила продюсером картины.

«Константином Максимовым, нашим режиссером и соавтором, была проделана огромная работа: он полностью погрузился в эпоху, документы, книги-воспоминания, даже в техническую документацию и чертежи танков. Это по праву его история и его сценарий. Серьезное участие в переработке материала принимал Андрей Чернышов, и это было здорово — он привнёс много интересного и в картину, и в свой образ. И очень приятно, что наш фильм купили для проката во многих странах мира, и одновременно с Россией „Несокрушимый“ появится на экранах кинотеатров в Японии, Корее, Германии», — рассказала продюсер и исполнительница главной роли Ольга Погодина.

«Во время Великой Отечественной войны было совершено немало подвигов, и до нас дошли истории о чести, о смелости, о силе человеческого духа, о патриотизме. Важно не просто не забывать о событиях тех лет — важно говорить о них, показывать молодежи эти примеры, и облекать их в художественную форму — это современное и правильное, на наш взгляд, решение. Выход фильма «Несокрушимый», который рассказывает реальную историю о людях, рискнувших всем и готовых жертвовать собой ради нашего будущего — важное событие и для отечественного, и для мирового кинематографа. Мы уверены, что этот сюжет не оставит равнодушными зрителей самых разных возрастов",— отметил Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ.