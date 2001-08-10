Бюджет Сахалинской области в последующие три года сохранит выраженную социальную направленность

Основные параметры главного финансового документа на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов были рассмотрены накануне на расширенном заседании регионального правительства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

В предстоящий трехлетний период прогнозируется увеличение основных показателей бюджета области. Объем налоговых и неналоговых доходов в следующем году составят 130,6 миллиарда рублей, а в 2018 и 2019 годы - соответственно 123 и – 112,9 миллиарда рублей. Прогнозируемые расходы - 171,9, 152,3 и 140,9 миллиарда рублей.

В проекте финансового документа учтен федеральный межбюджетный трансферт, который область получает в связи с изменениями в Бюджетном кодексе РФ по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту «Сахалин-2». В течение трех лет регион дополнительно получит из федерального бюджета 63,6 миллиарда рублей.

- Бюджет Сахалинской области по-прежнему останется социально ориентированным. Как и прежде, значительные объемы поддержки получат сферы здравоохранения, социальной политики и образования. В 2019 году около половины всех расходов или 85,9 миллиарда рублей будет направлено в социальную сферу. А в последующие два года доля таких расходов увеличится до 57 процентов, - отметила министр финансов региона Анна Харченко.

В ближайшую трехлетку на социальную политику в регионе планируется ежегодно направлять по 26,2 миллиарда рублей. Это больше уровня 2018 года на 4,5 миллиарда рублей. Средства позволят обеспечить более 200 мер социальной поддержки для более 180 тысяч сахалинцев и курильчан.

В проекте бюджета нашли отражение ассигнования на строительство и ремонт ряда учреждений здравоохранения, объектов культуры и спорта, а также социальной сферы.

В частности, это приобретение зданий под размещение фельдшерско-акушерских пунктов в селах Песчанское, Совхозное и Чистоводное. Будет разработана проектная документация для возведения отделения поликлиники № 4 в и лечебно-диагностического корпуса Консультационно-диагностический центра в Южно-Сахалинске.

В сфере спорта запланировано строительство универсального тренировочного спорткомплекса с ледовой ареной в Макарове, легкоатлетического манежа, центра бокса и биатлонного центра в Южно-Сахалинске. В сфере культуры - многофункционального культурного центра в Южно-Сахалинске, центров культурного развития в селах Ильинское и Чир-Унвд, городе Шахтерске, детской школы искусств в Аниве, домов культуры в селах Отрада на острове Кунашир и Яблочном Холмского района.

В сфере социальной защиты - областного Дома ветеранов и инвалидов, корпуса для Кировского психоневрологического интерната, пансионата для ветеранов в Корсакове, домов-интернатов для престарелых граждан и инвалидов в Ногликах и Шахтерске.

Более 11 миллиардов рублей предусмотрено на строительство и реконструкцию школ. Новые образовательные учреждения и пристройки к ним появятся в Корсакове, Смирных, Ногликах, Макарове и Южно-Сахалинске. В селах Тунгор Охинского района и Кировском Тымовского района возведут здания под размещение школ-детских садов.

Значительная часть бюджетных расходов – 27,3 миллиарда рублей, или 15,9 процентов от общего объема в 2019 году направляется на жилищно-коммунальное хозяйство. Средства используют на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, капитальный ремонт многоквартирных домов, реконструкцию сетей водо- и теплоснабжения, благоустройство дворов и придомовых территорий.

Присутствующий на заседании правительства председатель регионального парламента Андрей Хапочкин отметил, что в проекте бюджета нашли отражение почти все вопросы, которые фракции Сахалинской областной Думы ставили перед органами исполнительной власти. В частности, они связаны с обеспечением питанием детей из малоимущих семей, строительством объектов здравоохранения и культурных центров.

- Мы сегодня обсуждаем основные параметры бюджета. Этот документ пойдет в Сахалинскую областную Думу, где будет дополнительно рассматриваться на комитетах, фракциях и заседаниях. Далее пройдут уже традиционные ежегодные публичные слушания. Предстоит большая работа, для того, чтобы сформировать итоговый вариант главного финансового документа, который будет приниматься окончательно в декабре, - сказала Вера Щербина.

Председатель правительства подчеркнула, что главная задача бюджета – реализовать Указы Президента о стратегических целях и задачах развития Российской Федерации до 2024 года. Они нацелены на то, чтобы улучшить качество жизни граждан. Власти Сахалинской области при составлении проекта регионального бюджета учли все направления которые отражены в Указах Президента – это демография, здравоохранение, жилье, городская среда, безопасные и качественные дороги, вопросы экологии и культуры.

Проект трехлетнего бюджета Сахалинской области будет внесен на рассмотрение регионального парламента в ноябре.