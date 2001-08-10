Бюджет Сахалинской области в последующие три года сохранит выраженную социальную направленность
Основные параметры главного финансового документа на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов были рассмотрены накануне на расширенном заседании регионального правительства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
В предстоящий трехлетний период прогнозируется увеличение основных показателей бюджета области. Объем налоговых и неналоговых доходов в следующем году составят 130,6 миллиарда рублей, а в 2018 и 2019 годы - соответственно 123 и – 112,9 миллиарда рублей. Прогнозируемые расходы - 171,9, 152,3 и 140,9 миллиарда рублей.
В проекте финансового документа учтен федеральный межбюджетный трансферт, который область получает в связи с изменениями в Бюджетном кодексе РФ по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту «Сахалин-2». В течение трех лет регион дополнительно получит из федерального бюджета 63,6 миллиарда рублей.
- Бюджет Сахалинской области по-прежнему останется социально ориентированным. Как и прежде, значительные объемы поддержки получат сферы здравоохранения, социальной политики и образования. В 2019 году около половины всех расходов или 85,9 миллиарда рублей будет направлено в социальную сферу. А в последующие два года доля таких расходов увеличится до 57 процентов, - отметила министр финансов региона Анна Харченко.
В ближайшую трехлетку на социальную политику в регионе планируется ежегодно направлять по 26,2 миллиарда рублей. Это больше уровня 2018 года на 4,5 миллиарда рублей. Средства позволят обеспечить более 200 мер социальной поддержки для более 180 тысяч сахалинцев и курильчан.
В проекте бюджета нашли отражение ассигнования на строительство и ремонт ряда учреждений здравоохранения, объектов культуры и спорта, а также социальной сферы.
В частности, это приобретение зданий под размещение фельдшерско-акушерских пунктов в селах Песчанское, Совхозное и Чистоводное. Будет разработана проектная документация для возведения отделения поликлиники № 4 в и лечебно-диагностического корпуса Консультационно-диагностический центра в Южно-Сахалинске.
В сфере спорта запланировано строительство универсального тренировочного спорткомплекса с ледовой ареной в Макарове, легкоатлетического манежа, центра бокса и биатлонного центра в Южно-Сахалинске. В сфере культуры - многофункционального культурного центра в Южно-Сахалинске, центров культурного развития в селах Ильинское и Чир-Унвд, городе Шахтерске, детской школы искусств в Аниве, домов культуры в селах Отрада на острове Кунашир и Яблочном Холмского района.
В сфере социальной защиты - областного Дома ветеранов и инвалидов, корпуса для Кировского психоневрологического интерната, пансионата для ветеранов в Корсакове, домов-интернатов для престарелых граждан и инвалидов в Ногликах и Шахтерске.
Более 11 миллиардов рублей предусмотрено на строительство и реконструкцию школ. Новые образовательные учреждения и пристройки к ним появятся в Корсакове, Смирных, Ногликах, Макарове и Южно-Сахалинске. В селах Тунгор Охинского района и Кировском Тымовского района возведут здания под размещение школ-детских садов.
Значительная часть бюджетных расходов – 27,3 миллиарда рублей, или 15,9 процентов от общего объема в 2019 году направляется на жилищно-коммунальное хозяйство. Средства используют на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, капитальный ремонт многоквартирных домов, реконструкцию сетей водо- и теплоснабжения, благоустройство дворов и придомовых территорий.
Присутствующий на заседании правительства председатель регионального парламента Андрей Хапочкин отметил, что в проекте бюджета нашли отражение почти все вопросы, которые фракции Сахалинской областной Думы ставили перед органами исполнительной власти. В частности, они связаны с обеспечением питанием детей из малоимущих семей, строительством объектов здравоохранения и культурных центров.
- Мы сегодня обсуждаем основные параметры бюджета. Этот документ пойдет в Сахалинскую областную Думу, где будет дополнительно рассматриваться на комитетах, фракциях и заседаниях. Далее пройдут уже традиционные ежегодные публичные слушания. Предстоит большая работа, для того, чтобы сформировать итоговый вариант главного финансового документа, который будет приниматься окончательно в декабре, - сказала Вера Щербина.
Председатель правительства подчеркнула, что главная задача бюджета – реализовать Указы Президента о стратегических целях и задачах развития Российской Федерации до 2024 года. Они нацелены на то, чтобы улучшить качество жизни граждан. Власти Сахалинской области при составлении проекта регионального бюджета учли все направления которые отражены в Указах Президента – это демография, здравоохранение, жилье, городская среда, безопасные и качественные дороги, вопросы экологии и культуры.
Проект трехлетнего бюджета Сахалинской области будет внесен на рассмотрение регионального парламента в ноябре.
Комментарии - 0
Другие
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
10:31 22 Октября Мэр Сергей Надсадин проинспектировал работы по благоустройству городских объектов
17:36 22 Октября Сахалинская область будет обеспечена картофелем и овощами местного производства до следующего лета
15:25 23 Октября В Южно-Сахалинске продолжается снос ветхого жилья
- 16:16 22 Октября 6 сахалинцев сели за руль пьяными в минувшие выходные
18:49 27 Сентября На Сахалине назвали дату новых выборов губернатора
18:02 28 Сентября Сегодня завершается первый очный этап конкурса «Учитель года России – 2018»
17:45 1 Октября Олег Кожемяко подвел итоги работы на посту главы Сахалинской области
13:20 2 Октября Архитекторы борются за право распланировать 10-й микрорайон Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 18:20 Вчера На Сахалине наградили победителей «Абилимпикса»
- 18:07 Вчера Новый проект по программе развития инициативного бюджетирования будет реализован на Сахалине и Курилах
- 15:11 Вчера Долинский хлебокомбинат получил поддержку регионального правительства
- 14:49 Вчера В Южно-Сахалинске расширяется перечень объектов, которые украсит подсветка
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?