ВТБ на четверть увеличил количество миноритариев на Дальнем Востоке

Количество частных лиц - держателей акций ВТБ на Дальнем Востоке увеличилось с начала года на 27% и на 1 октября превысило 2,8 тысяч человек. Об этом рассказал руководитель службы по работе с акционерами банка ВТБ Владимир Хоткин в ходе семинара по фондовому рынку, организованного для миноритариев банка в Хабаровске. Регионами-лидерами в ДФО по темпам роста числа акционеров банка стали Хабаровский и Камчатский края.

По оценке экспертов, сейчас все активнее происходит рост вложений в ценные бумаги, в том числе российских эмитентов. Популярность инвестиционных продуктов у клиентов банка неуклонно увеличивается. ВТБ как один из лидеров этого рынка предлагает весь доступный инструментарий для частных инвесторов и удобное мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции». Его пользователям доступна эксклюзивная консультация более чем 40 аналитиков ВТБ Капитала с помощью опций уникального сервиса «Робосоветник». Рекомендации помогают самостоятельно сформировать портфель из наиболее подходящих для инвестирования активов. В случае отклонения показателей от рекомендуемых параметров клиент получает уведомление с предложениями сервиса по ребалансировке вложений.

На мероприятии в Хабаровске эксперты инвестиционного подразделения ВТБ поделились практическими советами по работе на фондовом рынке и способам повышения доходности накоплений. Специалисты службы по работе с акционерами также рассказали о программе специальных предложений и льгот для акционеров ВТБ, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе банка.

«Регулярные встречи с акционерами в регионах, где мы делимся полезной информацией, рассказываем о значимых событиях ВТБ, будут продолжены. Это полезная практика, которая помогает поддерживать конструктивный диалог с нашими миноритариями», — подчеркнул Владимир Хоткин.