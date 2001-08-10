ВТБ и ДОМ.РФ заключили соглашение о сотрудничестве
Банк ВТБ и АО «ДОМ.РФ» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках запуска механизма гарантирования по целевым кредитам застройщикам, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе банка..
ВТБ выступит партнером АО «ДОМ.РФ» при разработке программы стимулирования кредитования предприятий строительной отрасли, которая предусматривает обеспечение целевых кредитов застройщикам поручительством единого института развития в жилищной сфере. Первые пилотные сделки по выдаче в рамках программы планируются в первом полугодии 2019 года.
«Соглашение между ВТБ и ДОМ.РФ призвано способствовать формированию эффективного механизма государственной поддержки девелоперов, который позволит снизить и риски кредиторов, и при этом будет удобным инструментом для застройщиков. Мы надеемся, что совместная работа с ДОМ.РФ позволит создать именно такой работоспособный механизм», - отметил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.
«В рабочую группу по запуску механизма гарантирования кредитов застройщикам входят банки, на долю которых приходится более 50% кредитования жилищного строительства. Сотрудничество в рамках реализации механизма с одним из лидеров рынка – банком ВТБ – лишний раз подчеркивает заинтересованность банковской системы в целом увеличивать объем финансирования застройщиков. Ожидаемый спрос на гарантирование на горизонте 2019-2021 гг., по нашим оценкам, превышает 2 трлн рублей, и своевременное масштабирование механизма позволит успешно осуществить переход к новой модели финансирования отрасли», – отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко.
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