В Сахалинской области на 6,4% увеличилась плата за пользование потребительским кредитом

Сводный индекс потребительских цен по Сахалинской области в октябре 2018 года составил 100,5% (за период с начала года – 102,1%). Продовольственные товары за месяц подорожали на 1,4% (за период с начала года - на 2,7%), непродовольственные товары подешевели на 0,1% (за период с начала года подорожали на 1,2%), услуги – на 0,2% (за период с начала года – на 2,4%), сообщает Сахалинстат.

В октябре среди наблюдаемых видов плодоовощной продукции существенно выросли цены на помидоры – на 37,3%, огурцы свежие – на 64,8%. На 1,0% - 10,8% стали дороже бананы, лимоны, яблоки, груши, апельсины. Вместе с тем цены на картофель снизились на 13,0%, морковь – на 12,2%, свёклу – на 7,6%, капусту белокочанную – на 6,5%, чеснок, лук репчатый, виноград – на 1,0 - 5,9%.

Средняя цена картофеля за месяц составила 32,71 рубля за кг, моркови – 49,37 рубля, свёклы – 42,13 рубля, капусты белокочанной – 29,26 рубля, чеснока – 195,97 рубля, лука репчатого – 41,53 рубля, винограда – 290,56 рубля, огурцов – 143,49 рубля, помидоров – 158,83 рубля за кг.

В октябре, как и предыдущем месяце, зафиксирован рост цен на рис шлифованный и пшено, средняя цена за килограмм которых за месяц выросла на 0,7% и 5,1% соответственно. В то же время крупа гречневая подешевела на 3,7%. Средняя цена риса составляла 74,77 рубля за кг, пшена – 60,97 рубля, крупы гречневой – 46,58 рубля за кг.

Среди других наблюдаемых видов продовольственных товаров на 0,8 - 3,4% снизились цены на печень говяжью, масло подсолнечное, рыбу мороженую неразделанную, шоколад.

При этом на 9,8% стал дороже сахар-песок, на 4,3% - свинина бескостная, на 3,4% - фарш мясной, на 3,2% - мясокопчености, на 2,4% - мясо индейки, на 2,1% - сыры сычужные твёрдые и мягкие, на 2,0% - колбасные изделия, на 1,2% - мучные кондитерские изделия.

Среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров отмечался рост цен на отдельные виды одежды и обуви для детей и взрослых осенне-зимнего ассортимента на 0,5 - 2,9%. Кроме того, на 2,1 - 3,2% выросли цены на крем для лица, миксер, блендер, электрочайник, бумагу туалетную, ламинат.

На 1,5% стали дешевле подержанные легковые автомобили импортного производства, на 1,8% - телефонные аппараты сотовой связи, на 2,1% - конструктор детский пластмассовый, на 2,9% - кастрюли из эмалированной или нержавеющей стали.

На большинство видов медикаментов отмечалось снижение цен. Поливитамины с макро- и микроэлементами подешевели на 3,5%, эссенциал форте Н – на 1,6%, настойка пустырника – на 1,4%, валидол – на 1,1%.

Одновременно лоратадин, винпоцетин, бисопролол, эналаприл, лоперамид, амоксициллин подорожали на 0,4 - 1,8%.

На региональном рынке нефтепродуктов отмечалось повышение средних цен на дизельное топливо и бензин автомобильный на 0,3 - 0,4%. Средняя цена дизельного топлива по области в октябре 2018 года составила 50,81 рубля за литр, бензина автомобильного марки АИ-92 – 45,83 рубля, АИ-95 – 47,63 рубля, АИ-98 – 51,02 рубля.

В октябре среди наблюдаемых видов услуг зарубежного туризма на 4,3 - 5,6% увеличилась стоимость туров на отдых в Китай и Тайланд. Поездка на отдых в Грецию снизилась на 4,7%.

Из остальных наблюдаемых видов услуг на 6,4% увеличилась плата за пользование потребительским кредитом.

C изменением потребительских цен изменилась и стоимость условного (минимального) набора продуктов питания. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на продукты питания, входящие в него. При ее расчете используются единые, установленные в целом по Российской Федерации, условные объемы потребления продуктов питания и средние потребительские цены на них по субъектам Российской Федерации.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по Сахалинской области в конце октября 2018 года составила 5455,12 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 0,8%. Стоимость набора в Южно-Сахалинске составила 5303,37 рубля (за месяц снижение на 1,0%), Поронайске – 5251,30 рубля (за месяц рост на 0,7%), Корсакове – 5330,26 рубля (за месяц снижение на 1,5%), Охе – 6244,13 рубля (за месяц снижение на 0,4%).