Южнокорейским бизнесменам предлагают инвестировать в приоритетные проекты Сахалинской области

По итогам прошлого года, с показателем 5,1 миллиарда долларов Республика Корея заняла первое место во внешней торговле островного региона. Новые инвестиционные возможности для предпринимателей из Страны утренней свежести представили на I Российско-Корейском форуме межрегионального сотрудничества «Россия и Корея вместе открывают будущее», прошедшего в городе Пхохан на юге Корейского полуострова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

Министр экономического развития области Алексей Успенский, возглавивший сахалинскую делегацию, напомнил о господдержке, которую оказывают инвесторам при реализации приоритетных проектов на островах.

Корпорация развития области предлагает бизнесу займы на льготных условиях. Сахалинское агентство по привлечению инвестиций осуществляет комплексное сопровождение проектов в режиме «одного окна».

Также министр презентовал проекты островных предпринимателей, реализующих свою деятельность в приоритетных отраслях экономики. Ассоциация «Союз органического земледелия Сахалинской области» предлагает бизнесменам из Республики Кореи создать площадку по производству природных удобрений и совместно вести хозяйство на островах с применением органических технологий.

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ра» собирается применять на своих землях современные экологические технологии для дальнейшего экспорта продукции в Корею. Акционерное общество «Красногорская заимка» планирует закупать в Стране утренней свежести пищевую тару для своих готовых блюд.

Помимо этого, ООО «СтилТрейд» заинтересовано в импортных поставках металлопроката и арматуры. Научно-производственная компания «Меркури-Полимер» предлагает поставлять полимерное сырье в гранулах, из которого будет выплавляться полиэтилен. Также это предприятие заинтересовано в приобретении корейского оборудования для упаковки пищевой тары.

Готовность сотрудничать с зарубежными партнерами выразили компании, работающие в угольной промышленности и занимающиеся добычей торфа. Так, «Углегорскуголь» предлагает инвестировать в строительство обогатительной фабрики и разработку нового угольного месторождения «Соболевское». А компания «Биотекс-Торф» заинтересована в совместных разработках природных ископаемых и их последующем экспорте в Республику Корея, Японию и Китай.

Большие возможности для инвестиций существуют в сфере лечебно-оздоровительного туризма. ООО «Грин Солюшион» сегодня оперирует крупнейшим на Сахалине четырехзвездочным гостиничным комплексом «Мега Палас Отель». Компания предлагает развивать на Сахалине инфраструктуру для бальнеологического, экологического и оздоровительного туризма для детей и взрослых – то есть создать первую в области сеть курортов с полным комплексом SPA-услуг самого высокого уровня.

– Простор для инвестиций открывает перед корейскими инвесторами режим свободного порта Владивосток – Корсаков, – отметил Алексей Успенский. – Так, в частности, один из резидентов свободного порта, компания «Гаммерс марине», сегодня реализует проект строительства единственного на Сахалине завода по ремонту маломерных судов и рыбообрабатывающего оборудования. Дополнительно планируется организовать мелкосерийное производство кильблоков, тентов, тележек для хранения и перевозки моторов, защитных чехлов. Для рыбзаводов планируется оказывать услуги по ремонту и производству транспортных линий, а также компрессорного и морозильного оборудования.

Напомним, в форуме в Пхохане приняли участие представители деловых кругов из девяти субъектов Дальнего Востока и всех 17 регионов Республики Кореи.