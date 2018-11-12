Тихоокеанское
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16:28, 12.11.18 | Новости экономики Сахалина и Курил

Доля национальных валют в расчетах дальневосточных клиентов ВТБ с Китаем удвоилась

Доля национальных валют в расчетах дальневосточных клиентов ВТБ с КНР за девять месяцев 2018 г. по сравнению с результатом за аналогичный период 2017 г. возросла вдвое и составила 30%.

Общий объем внешнеторговых расчетов клиентов ВТБ с КНР за указанный период составил 26,4 млрд рублей. Рублевые операции дальневосточных клиентов ВТБ с китайскими партнерами с начала года превысили 5,7 млрд рублей, расчеты в китайской валюте достигли 220 млн юаней (2,1 млрд рублей в эквиваленте).

В российской валюте участники внешней торговли оплачивали покупку оборудования, запасных частей, снабжение судов, транспортно-экспедиторское обслуживание, экспорт лесоматериалов, рыбопродукции. Расчеты в юанях производились за машины и оборудование, транспортные средства, товары народного потребления, продукты питания, металлы и изделия из них, продукцию химической промышленности, туристические услуги, сою, лесоматериалы, ремонт и обслуживание судов.

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