Сахалинский центр поддержки экспорта позволит экспортерам развить свой экспорт

Первый в регионе Центр поддержки экспортной деятельности открылся на базе Сахалинского агентства по привлечению инвестиций. Созданная организация позволит снизить барьеры для островных предпринимателей при выходе на международные рынки, а также повысит конкурентоспособность товаров и услуг от местных производителей. Об этом ТИА "Острова" стало известно от представителей правительства Сахалинской области.

Центр экспортной поддержки поможет вывести сахалинскую продукцию на международный рынок. Новая структура нацелена на развитие несырьевых отраслей экономики островного региона – сельского и рыбного хозяйства, строительства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Специалисты центра оказывают комплексные услуги производителям несырьевой продукции. Предприниматели могут обратиться за консультацией по взаимодействию с представителями делового и экспертного сообщества, получить помощь в разработке маркетинговых стратегий, в организации мероприятий, популяризирующих продукцию сахалинского производства. Благодаря новой структуре островных предпринимателей будут активно привлекать к участию в выставках, ярмарках, бизнес-миссиях и других межрегиональных и международных встречах.

– Открытие Центра поддержки экспортной деятельности позволит создать единую «точку доступа» для действующих и потенциальных экспортеров. Здесь предприниматели смогут получить комплекс услуг по широкому кругу вопросов для продвижения своей продукции на внешние рынки, – сказал руководитель Сахалинского агентства по привлечению инвестиций Антон Шередекин.

На сегодняшний день неэнергетический экспорт островного региона представлен в основном компаниями, производящими морепродукцию: ООО ПКФ «Южно-Курильский Рыбокомбинат», ООО «Курильский Универсальный Комплекс», ООО «Атика», ЗАО «Орион Пасифик» и ряд других.

Еще один успешный пример международного сотрудничества в несырьевом секторе представляет компания KARVI. Сахалинское предприятие поставляет на японский рынок пластиковые окна и фасадные системы, сочетающие высокие стандарты качества и доступные цены.

Также среди потенциальных экспортеров – производители беспилотных летательных аппаратов (ООО НПП «Комплексные беспилотные системы»), изделий из вспененного полистирола (ООО «ПеноМастер», ООО ПТК «Алмаз»), биологически активных добавок из морских водорослей (ООО «Дивия-Фарм Сахалин»).

Большие возможности для экспортной деятельности дает аграрная отрасль: островной регион сегодня вышел в лидеры на Дальнем Востоке по темпам роста производства мяса, молока, овощей открытого и закрытого грунта. В этом году на свинокомплексе «Мерси Агро Сахалин» произвели около 4 тысяч тонн мяса – это почти в пять раз больше, чем в прошлом году. Такие объемы производства позволили обеспечить сахалинскую торговую сеть охлажденной свининой.

ООО «Грин Агро-Сахалин» возводит на юге острова современный животноводческий комплекс, рассчитанный на содержание 1900 голов. По мнению экспертов, коровы, содержащиеся в хозяйстве, дают самое качественное на Сахалине молоко, богатое белками и жирами.

Кроме этих предприятий, на сопровождении Центра находятся завод по производству пива и безалкогольных напитков – ООО «Колос», а также компании, предоставляющие услуги геологоразведки – ООО «Геофизтех», ОАО «Дальморнефтегеофизика», ЗАО «Российская морская навигационно-геодезическая компания «РОМОНА».