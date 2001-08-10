Еще одно предприятие на Сахалине стало выращивать овощи

Первый урожай овощей собран в новом тепличном комплексе на юге Сахалина. Около 1,5 тонны томатов и несколько сотен килограммов огурцов получено на новом сельхозпредприятии, которое в конце августа этого года открылось в селе Колхозном Невельского района, сообщили ТИА «Острова» в региональном департаменте информационной политики.

Продукция уже поступила в торговые точки Невельска. До конца года на предприятии планируют получить до ста тонн продукции и расширить географию поставок.

Напомним, автоматизированный комплекс площадью три гектара с пленочным покрытием был построен по итальянской технологии. Теплицы устойчивы к снежным заносам, морозам и ветровым нагрузкам. Всего в проект вложено около одного миллиарда рублей, это частные инвестиции. В качестве основной культуры для выращивания были выбраны томаты – пока что пяти сортов. Рядом с ними в порядке эксперимента агрономы высадили огурцы двух сортов.

- Первый урожай для нас – яркое и радостное событие. Как и во всех тепличных комбинатах, он собирается по нарастающей. Самое главное – мы смогли вырастить качественную экологически чистую продукцию, которую, надеюсь, по достоинству оценят сахалинцы. Сформирован коллектив специалистов. Впереди – наращивание объёмов производства. Кроме того, хотели бы реализовать еще один амбициозный проект – возвести тепличный комплекс для выращивания клубники, - рассказал генеральный директор ООО «Невельский АгроСнаб» Денис Кан.

На предприятии, добавил он, планируют ежегодно получать 1 350 тонн томатов продукции, собирая до 40-45 килограммов овощей с одного квадратного метра закрытого грунта.

- Появление такого комплекса – это огромный вклад в развитие сельскохозяйственного производства на территории Сахалинской области. По итогам 2018 года планируется получить со всех предприятий около 7,2 тысячи тонн овощной продукции, это на 1 тысячу больше, чем в прошлом году. Ещё три года назад обеспеченность жителей собственными тепличными овощами составляла 48 процентов, а в этом году мы выходим на 100 процентов, – отметил министр сельского хозяйства Сахалинской области Михаил Кузьменко.