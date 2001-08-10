Сахалинэнерго: собственников жилья в Новоалександровске вводят в заблуждение об оплате ОДН
Энергосбыт информирует собственников и нанимателей жилья в многоквартирных домах Новоалександровска (планировочный район Южно-Сахалинска) о недостоверности данных, которые распространяются в их домах за подписью ООО УК «Управдом». Заявление об отсутствии судебных решений в пользу компании относительно начисления платы за ОДН – намеренное искажение информации, сообщили ТИА "Острова" в "Сахалинэнерго".
Напомним, энергетики в судебном порядке пытались взыскать с управляющей компании долг в размере 2,4 млн рублей за электроэнергию, потраченную на общедомовые нужды с октября 2015 года по декабрь 2016 года. Однако УК при помощи предъявленных суду документов доказала, что жители 80 многоквартирных домов собственноручно подписали протоколы о согласии оплачивать в полном объеме весь ОДН. Поэтому суд отказал во взыскании указанной суммы непосредственно с управляющей компании. Исходя из этого решения суда, предъявляемые ранее Управдому платежи были выставлены собственникам и нанимателям жилья с учетом начисленного на дом объема ОДН и площади квартир.
Тем временем в подъездах многоквартирных домов появились объявления, подписанные «Администрация УК Управдом». В них говорится, что ни в каких судах Управдом не выигрывал, а поэтому граждане должны писать письма в Энергосбыт, требуя дополнительных разъяснений по начислениям. Однако тот факт, что сторона спора не владеет информацией о вступившем в силу решении суда по данному вопросу, откровенная неправда.
Кроме того, Управдом обратился в Энергосбыт, предупреждая, что если копии протоколов, направленные им в Энергосбыт в качестве подтверждения обязанности собственников самих оплачивать ОДН в полном объеме, будут выданы гражданам по их запросам, компания обратится в суд. Однако в соответствии с Жилищным кодексом РФ (ч.1 ст. 46) решение собрания собственников влечет изменения прав и обязанностей жителей многоквартирного дома. В связи с этим оно должно быть законно принято и направлено для ознакомления всем заинтересованным сторонам. При этом собственники, которые с решением не согласятся, имеют право его обжаловать. Поэтому предоставление копий протоколов общего собрания по запросам лиц, которых затронуло решение о начислении платы за ОДН в полном объеме, не нарушало бы законодательство о защите персональных данных, а напротив, - явилось бы реализацией возложенных на Энергосбыт функций по исполнению договоров энергоснабжения в части разъяснения оснований начисления.
Энергосбыт рекомендует управляющей компании не вводить собственников в заблуждение ложной информацией, а граждан, которым выставлены платежи за ОДН, предъявляемые ранее Управдому, в случае затруднений при расчетах – заключить соглашение о поэтапной оплате.
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