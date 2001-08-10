В Южно-Сахалинске обсудили проект бюджета на ближайшие три года

В публичных слушаниях по проекту бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов приняли участие мэр областного центра Сергей Надсадин, вице-мэры, руководители департаментов администрации города, депутаты, представители общественности и инициативные жители Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Надо отметить, что практика общественных обсуждений по ключевым вопросам развития города стала для островной столицы традиционной. Инициативные граждане с готовностью вносят предложения в проект главного финансового документа через официальные аккаунты в социальных сетях и официальный сайт администрации. В целом в ходе подготовки к публичным слушаниям в оргкомитет поступило несколько десятков предложений, в том числе напрямую от инициативных групп жителей города и через депутатов Городской Думы по округам. Задать вопросы и озвучить предложения смогли и участники публичных слушаний.

Во вступительном слове мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин отметил, что реализация бюджетной политики ведется в соответствии с приоритетами, которые определил в майских указах Президент. Это главные ориентиры в повышении качества жизни южносахалинцев. Бюджет 2019 года и планового периода сохранит свою социальную ориентированность. Почти 60 процентов объема финансов будет инвестировано в том числе в развитие учреждений образования, культуры, спорта, социальную поддержку граждан, строительство объектов социальной инфраструктуры. Так, например, в островной столице помимо уже ведущихся работ по строительству школ и дополнительных корпусов в рамках трехлетнего бюджета предусмотрены средства для возведения еще 3 общеобразовательных учреждений и дополнительных корпусов к школам № 19 и 30, запланировано строительство 5 детских садов. По линии культуры предусмотрены средства на приобретение здания под культурно-досуговый центр в Хомутово и строительство Дома культуры в Дальнем. В целях развития спортивной инфраструктуры в планах возведение крытого ледового катка на ул. Украинской.

Совместно с правительством Сахалинской области продолжится реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования и программы «Формирование комфортной городской среды». Предусмотрены средства на поддержку проектов территориального общественного самоуправления (ТОС). Успешный опыт прошлых лет мотивирует граждан активнее предлагать свои проекты для финансирования.

Продолжатся капитальный ремонт фасадов и кровель жилых домов, освещение и озеленение улиц, скверов и площадей, строительство жилых домов для переселения граждан из ветхого и аварийного фонда, газификация жилых микрорайонов города. В рамках средств дорожного фонда запланирован ремонт дворов, внутриквартальных проездов, будут строиться новые дороги, реконструироваться и ремонтироваться улично-дорожная сеть.

Сергей Надсадин также отметил, что в областном центре один из самых низких уровней безработицы по ДФО. Задача администрации - приложить усилия, чтобы Южно-Сахалинск становился еще более удобным и комфортным для жизни.

Основные статьи доходов, расходов и направлений бюджетных инвестиций городского бюджета представила в докладе директор департамента финансов Юлия Квасникова.

По итогам докладов пришедшие на встречу южносахалинцы задали вопросы о сроках газификации района Владимировка (начнется в будущем году), о повышении обеспечения безопасности общеобразовательных школ (в бюджете заложены средства на эти цели), перспективах ремонта ул. Вокзальной и дорог в 25-м микрорайоне (учтено в бюджете на 2019 год) и другие.

Публичные слушания признаны состоявшимися.

Необходимый пакет документов направлен в Городскую Думу Южно-Сахалинска.