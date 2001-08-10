Некоммерческие организации Сахалинской области приглашают к участию в трех конкурсах
Поддержка от правительства островного региона будет предоставлена проектам, направленным на благоустройство сельских населенных пунктов патриотическое воспитание и деятельность по защите животных. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.
Конкурс на поддержку инициатив граждан, проживающих в сельской местности, направлен на вовлечение некоммерческого сектора в реализацию программ по развитию сельских территорий Сахалинской области. Финансирование могут получить проекты, направленные на благоустройство сельских населенных пунктов, создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, экологическое просвещение, поддержку национальных, культурных традиций, народных промыслов и ремесел и др.
Конкурс на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с патриотическим воспитанием, направлен на поддержку социально значимой деятельности общественных объединений при реализации ими программ патриотического воспитания. Финансовая поддержка может быть использована на достижение целей, связанных с уставной деятельностью организации.
Субсидии правительства Сахалинской области могут также получить некоммерческие организации, реализующие проекты, направленные на снижение численности безнадзорных четвероногих и на пропаганду гуманного отношения к животным.
К участию приглашаются некоммерческие организации зарегистрированные и работающие в островном регионе. В поддержке будет отказано организациям, в отношении которых проводятся процедуры ликвидации, реорганизации, банкротства; имеющим просроченную задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам, а также тем, кто в срок не предоставил отчетность по ранее полученным грантам.
Положение о конкурсных отборах, формы заявочных документов размещены на официальном сайте Правительства Сахалинской области в разделе «Общество и политика» / «Государственная поддержка некоммерческим организациям».
Консультации по оформлению документов и заявочных документов для участия в Конкурсе предоставляются в управлении по развитию институтов гражданского общества Правительства Сахалинской области. Адрес: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32, офис 327. Телефон: 670-297 Ульянова Елена Александровна. Электронная почта: e.ulyanova@sakhalin.gov.ru
Комментарии - 0
Другие
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
16:09 19 Ноября В Поронайске сдали новые арендные дома
16:01 20 Ноября В Сахалинской области отмечены самые высокие уловы горбуши за последние пять лет
12:00 21 Ноября В Корсаковский район доставили 200 телок из Амстердама
18:03 21 Ноября Сахалинский региональный оператор по обращению с отходами начал заключать договоры на вывоз мусора
11:21 24 Октября В Сахалинской области запустят новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами
11:07 24 Октября В Южно-Сахалинске завершается ремонт фасадов и кровель многоквартирных домов
09:01 25 Октября Аэрофлот возобновил субсидируемые авиаперевозки в ДФО
10:10 26 Октября Опыт Японии используют для решения проблемы дорожных пробок в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 17:45 Вчера Спектакль Чехов-центра вошел в специальную программу «Золотой Маски»
- 17:10 Вчера Юным инженерам из Южно-Сахалинска предложили модернизировать кофейню
- 14:59 Вчера На Сахалине выбрали «Женщину года»
- 14:50 Вчера В Сахалинской области планируют создать центр адаптивной физической культуры и спорта
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?