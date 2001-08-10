Некоммерческие организации Сахалинской области приглашают к участию в трех конкурсах

Поддержка от правительства островного региона будет предоставлена проектам, направленным на благоустройство сельских населенных пунктов патриотическое воспитание и деятельность по защите животных. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

Конкурс на поддержку инициатив граждан, проживающих в сельской местности, направлен на вовлечение некоммерческого сектора в реализацию программ по развитию сельских территорий Сахалинской области. Финансирование могут получить проекты, направленные на благоустройство сельских населенных пунктов, создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, экологическое просвещение, поддержку национальных, культурных традиций, народных промыслов и ремесел и др.

Конкурс на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с патриотическим воспитанием, направлен на поддержку социально значимой деятельности общественных объединений при реализации ими программ патриотического воспитания. Финансовая поддержка может быть использована на достижение целей, связанных с уставной деятельностью организации.

Субсидии правительства Сахалинской области могут также получить некоммерческие организации, реализующие проекты, направленные на снижение численности безнадзорных четвероногих и на пропаганду гуманного отношения к животным.

К участию приглашаются некоммерческие организации зарегистрированные и работающие в островном регионе. В поддержке будет отказано организациям, в отношении которых проводятся процедуры ликвидации, реорганизации, банкротства; имеющим просроченную задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам, а также тем, кто в срок не предоставил отчетность по ранее полученным грантам.

Положение о конкурсных отборах, формы заявочных документов размещены на официальном сайте Правительства Сахалинской области в разделе «Общество и политика» / «Государственная поддержка некоммерческим организациям».

Консультации по оформлению документов и заявочных документов для участия в Конкурсе предоставляются в управлении по развитию институтов гражданского общества Правительства Сахалинской области. Адрес: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32, офис 327. Телефон: 670-297 Ульянова Елена Александровна. Электронная почта: e.ulyanova@sakhalin.gov.ru