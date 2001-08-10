Компания «Труд» торжественно отметила 30-летний юбилей

Строительная компания «Труд» отмечает 30-летний юбилей. Ее создателем был Юрий Михайлович Тен. Позже он стал депутатом Российского Федерального собрания и представлял Сахалинскую область в нижней палате парламента.

Это предприятие, начав свою деятельность в Сахалинской области на Курильских островах, сегодня уже имеет 17 филиалов в шести регионах России от Московской области до Сахалина. АО «Труд» сегодня одно из крупнейших подрядчиков в системе Росавтодора, входит в десятку лучших строительных подразделений страны.

За период своей деятельности АО «Труд» участвовало в строительстве федеральных автодорог на территории европейской части России, в том числе: М-1 «Беларусь» Москва — Минск, М-2 «Крым» Москва — Харьков, М-4 «Дон» Москва — Новороссийск и других. В Забайкальском крае АО «Труд» производило работы по строительству федеральной автодороги М-58 «Амур» Чита — Хабаровск (введено 219 км с переходным типом покрытия и 408 км с покрытием из асфальтобетона).

АО «Труд» принимал участие в строительстве автодороги Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан в Республике Бурятия и автомобильных дорог Сахалина и Курильских островов, реконструкции автомобильной дороги «Лена» Большой Невер — Якутск.

Иcтория компании продолжается и на дороге Чита — Хабаровск, в Забайкальском крае и Амурской области «Труд» содержит около 600 км этой магистрали. Три филиала компании ведут ремонт и реконструкцию дорог в Забайкалье.

Но АО «Труд» известно как организация, которая построила много объектов на территории Кунашира и Шикотана в рамках федеральной целевой программы развития Курильских островов.

Свою деятельность на Южных Курилах они начали в 1992 году. В 1994 г. в числе других строительных организаций ликвидировали последствия разрушительного Шикотанского землетрясения, оказывая всяческую помощь жителям двух островов.

«Труд» за последние 20 лет построил в Южно-Курильском городском округе:

- среднюю школу на 200 мест в с. Крабозаводском,

- детский сад в с. Малокурильском на 70 мест на острове Шикотан,

- глубоководный морской причал,

- здание морского вокзала,

- районный дворец культуры,

- детский сад «Аленка» на 110 мест,

- жилье на острове Кунашир.

На сегодняшний день основным объектом этого предприятия остаются автодороги с твердым покрытием на трассе: Южно-Курильск – с. Головнино. До аэропорта Менделеево уже уложен 21 километр асфальта, продолжается укладка асфальта по главным дорогам райцентра и дворовым территориям.

На торжественном вечере, прошедшем в Южно-Курильском районном Доме культуры, работников АО "ТРУД" поздравили исполняющий обязанности мэра Южно-Курильского городского округа Константин Бутаков, председатель Собрания Сергей Бондарев. Ветеранам предприятия, лучшим работникам были вручены почетные грамоты, денежные премии. Для юбиляров выступили самодеятельные артисты Южно-Курильского районного Дома культуры. А все торжество предварял документальный фильм об истории АО «Труд».