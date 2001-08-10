Больше 70 процентов юных сахалинцев и курильчан регулярно занимаются в кружках и секциях
Это один из самых высоких показателей по Дальнему Востоку. Такая информация прозвучала на областном форуме «Региональная система дополнительного образования. Становление и развитие», который открылся в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.
Мероприятие посвящено 100-летию внешкольного образования в России. Его участники – руководители и специалисты образовательных организаций, представители профильных органов местного самоуправления и общественники – обсуждают вопросы внедрения лучших педагогических практик.
- Наша задача не ограничивается лишь внедрением программ дополнительного образования, - отметила министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова. - Мы должны обновить содержание и технологии, чтобы они формировали у детей навыки 21 века, создавали условия для свободного выбора тех областей и профилей программ, которые лучше всего подходят ребятам.
В настоящее время в регионе реализуются два приоритетных проекта в сфере дополнительного образования – это создание сети детских технопарков «Кванториум» и «Доступное дополнительное образование детей в Сахалинской области». Они направлены на повышение престижа инженерных, научных и рабочих профессий на островах, подготовку кадрового резерва для различных отраслей экономики и социальной сферы.
Сахалинский кванториум – уникальная развивающая площадка, которая начала работать в этом году на базе областного института развития образования. Сейчас ее посещает более 300 школьников. В 2019 году планируется открыть подобные технопарки для ребят в гимназии №3 Южно-Сахалинска, а также на базе Дальневосточной детской железной дороги. В целом по области планируется открыть 9 техноклассов в общеобразовательных учреждениях.
В рамках форума лучшие педагогические практики региона представлены на девяти различных тематических дискуссионных площадках. Среди них - «Государственная политика в области поддержки одаренных детей», «Ранняя профориентация детей: «Билет в будущее!», «Краеведение в системе дополнительного образования», «Шахматное образование: опыт и перспективы развития», «Организация проектной и исследовательской деятельности в системе дополнительного образования».
- Если говорить о начале развития дополнительного образования в нашей области, то мы вспоминаем 40 годы прошлого века, когда в Александровске-Сахалинском был открыт первый дом пионеров, где занимались чуть больше 100 детей. Сегодня ситуация коренным образом изменилась. У нас функционируют 84 учреждения дополнительного образования, которые охватывают больше 60 тысяч детей и подростков. Только за последние 2 года эта цифра увеличилась больше чем на 15 тысяч ребят, - сказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев. - Сегодня мы можем говорить о серьезных достижениях в этой сфере. Дети достойно представляют островной регион на всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, соревнованиях. Это стало возможным благодаря усилиям опытных педагогов, которые вкладывают силы и душу в воспитание подрастающего поколения.
Завтра во второй день форума для участников запланировано проведение мастер-классов. Завершится мероприятие большим праздничным концертом.
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